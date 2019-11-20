مقتل جنديَّين أمريكيين في تحطم هليكوبتر بأفغانستان

عبد القدير صديقي من كابول*

قال الجيش الأمريكي، في بيان، إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر، اليوم الأربعاء، في أفغانستان.

وأردف المصدر نفسه: "يجري التحقيق في سبب التحطم؛ لكن تقارير أولية لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو".

من جهة أخرى؛ أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الهليكوبتر، وقالت إنها تحطمت في إقليم لوجار جنوب العاصمة كابول.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، على تويتر، "تم إسقاط هليكوبتر أمريكية من طراز شينوك ،وتدميرها بالكامل، لدى محاولتها تنفيذ غارة في سرخ؛ بمنطقة بانجرام في لوجار".

وعادة ما تعلن طالبان مسؤوليتها عن حوادث عرضية، بينما استبعدت الحكومة الأفغانية ضلوع الحركة في سقوط الطائرة الأمريكية.

وقال فواد أمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، "لم تتسبب نيران العدو في تحطم الطائرة الهليكوبتر، ولم يُصب أي فرد من قوات الأمن الأفغانية".