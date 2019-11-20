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الرئيسية | خارج الحدود | "صفقات فاسدة" تطوّق الحكومة في "كوت ديفوار"

"صفقات فاسدة" تطوّق الحكومة في "كوت ديفوار"

"صفقات فاسدة" تطوّق الحكومة في "كوت ديفوار"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:30

نفت حكومة كوت ديفوار الاتهامات التي وجهها لها زعيم المعارضة، والرئيس السابق هنري كونان بيديه، بأنها تمنح صفقات مشاريع عامة لمسؤولي الحزب الحاكم ولا تساعد الفقراء، وذلك في ظل احتدام الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيديه، البالغ 85 عاما، اختلف مع الرئيس الحسن واتارا بشأن الخلافة، واستقال من تجمع الهوفوتيين من أجل الديمقراطية والسلام الحاكم. كما اتهم بيديه، في خطاب أمام أنصاره، إدارة واتارا بالعمل على إفقار الشعب وزياد الديون.

ونشرت الحكومة بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها "قامت بأعمال كثيرة خلال الثمانية أعوام الماضية مقارنة بالحكومات السابقة".

وقال المتحدث باسم الحكومة، سيدي توري، في البيان: " تم تحسين خدمات الكهرباء وتوفير مياه الشرب والتعليم، كما أن أكثر من 72% من 1726 صفقة تتعلق بالمشاريع العامة خضعت لإجراءات المنافسة بحلول يونيو".

جدير بالذكر أن بيديه شغل منصب الرئيس بعد وفاة الحاكم فيليكس أوفوي- بواني عام 1993، وفاز في الانتخابات التي أجريت عام 1995، وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية بسبب بنود انتخابية منعت واتارا من الترشح لمنصب الرئيس. وجرى عزل بيديه في "انقلاب أبيض"، يعد الأول الذي تشهده البلاد، عام 1999.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري الأربعاء 20 نونبر 2019 - 16:42
شوفوا غير قربكم بلا ما تمشيوا لدولة كوط ايفوار فيما يخص الصفقات الفاسدة التي أصبحت عادة وطريقة للتسيير والجميع يعلم بها ويتعايش معها !!
في المغرب الصفقات الفاسدة هي المحرك الرءيسي لكل محترفي الانتخابات وترأس الجماعات الترابية والإدارات والفرق الرياضية اي في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات !!
الهرولة وراء الصفقات الفاسدة بكل أمان اهم هدف لرموز الفساد السياسي والسلطوي وهي منظومة قائمة بذاتها وأساس لكل إدارة وكل تسيير في إطار الريع كأهم ركن للحكم والتحكم .
لولا الصفقات الفاسدة لما ترشح اي احد ولما هرول اي احد لترأس مؤسسة او إدارة او قطاع !!
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