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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تُبلغ روسيا عدم استئناف عمليتها في سوريا

تركيا تُبلغ روسيا عدم استئناف عمليتها في سوريا

تركيا تُبلغ روسيا عدم استئناف عمليتها في سوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 17:40

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تركيا أبلغت السفير الروسي في أنقرة بأنه لا حديث عن استئناف عمليتها، التي تحمل اسم "نبع السلام"، في مناطق شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن لافروف القول إن تركيا أوضحت أن "الاتهامات التي أشارت إلى عدم وفاء موسكو بالتزاماتها في هذا الشأن ناجمة عن سوء فهم".

وأكد لافروف، ضمن التصريح نفسه، أن "الأكراد في سورية ليس أمامهم بديل عن التعاون مع السلطات السورية".

وكان لافروف قد قال للصحفيين إن "انسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة انتهى عمليا"، لكنه أشار إلى احتمال أن تكون هناك "بعض المناطق التي توجد حاجة للعمل بشأنها".

وانتقد لافروف الأكراد بسبب سعيهم للحصول على الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أنه يتعين عليهم الدخول في حوار مباشر مع الحكومة السورية، التي تدعمها موسكو.

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو صرح، في وقت سابق، بأن "أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا إذا لم تف روسيا والولايات المتحدة بالتزاماتهما بسحب الوحدات الكردية من المنطقة الأمنية القريبة من الحدود السورية التركية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق، في أكتوبر، عملية عسكرية في شمال شرق سوريا "لتطهير المنطقة من الإرهابيين"، وفق تبريره، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة "الذراع السورية لمنظمة حزب العمال الكردستاني"، الموجودة في مناطق جنوب وشرق تركيا وتصنفها أنقرة إرهابية انفصالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الأربعاء 20 نونبر 2019 - 17:50
نبع السلام _ غصن الزيتون عمليات عسكرية شنتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني( بي كا كا ) داخل الأراضي السورية والعراقية فكل من يهدد سلامة الشعب التركي ووحدة ترابه تركيا تقوم بحصد الأخضر واليابس حتى إذا كان ذلك داخل دول أخرى ذات سيادة فنتمنى أن يحدو المغرب حدو تركيا وأن يشن عمليات عسكرية برية جوية ضد كل من يهدد وحدة وسلامة المغرب وشعبه خاصة التهديد القادم من تندوف والكركرات ومناطق أخرى
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