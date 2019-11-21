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الرئيسية | خارج الحدود | الجامعة العربية ترفض التجاوزات الإيرانية والتركية

الجامعة العربية ترفض التجاوزات الإيرانية والتركية

الجامعة العربية ترفض التجاوزات الإيرانية والتركية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 21 نونبر 2019 - 13:41

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ،أن الوضع العربي بالغ الدقة ويتطلب الحذر والدقة في التعامل معه حتى "لا تنفجر ألغام جديدة بسبب التدخلات الخارجية".

وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن التدخلات التركية والإيرانية في الدول العربية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، منبها إلى أهمية إجراء "مصالحات عربية – عربية".

ولفت المسؤول نفسه الانتباه إلى أن ضوابط مثل هذه المصالحة "موجودة في نصوص ميثاق الجامعة العربية".

وأوضح :"الوضع العربي صعب وشائك ومعقد وقد زاد تعقيدا خلال السنوات السبع الأخيرة، بسبب الانقسامات التي حدثت في الجسم العربي. والحالات التي تداعت فيها دول بهياكلها بالكامل معروفة وكل هذا يجعل الوضع العربي في غاية الدقة؛ لأنه مهدد من داخله وخارجه، حيث الأوضاع الداخلية الملتهبة في عدة دول، والتهديدات من الخارج، من جانب الجيران الإقليمين الطامعين في الجسد العربي أو المطامع الدولية التي ترغب دائما في الاستحواذ على القرار العربي والاستفادة من الإمكانيات العربية. وبالتالي فإن الوضع كله يحتاج إلى كثير من الحكمة والحذر في تناوله".

وأكد زكي أنه من المبكر الحكم على نتائج الاحتجاجات في إيران, ومدى تأثيرها على الأوضاع في لبنان والعراق. وعن موقف الجامعة من الأزمة السورية قال :"الجامعة على استعداد دائم للتدخل، ولكن السؤال هل هناك استعداد لدى الأطراف الأخرى لقيام الجامعة بدورها في هذا الملف. هذه علامة استفهام مطروحة".

ودافع الأمين العام المساعد عن أداء الجامعة العربية في وجه الانتقادات الموجهة لها، وأورد :"الجامعة العربية موجودة، ولم تنتهِ، بالعكس هي تحمل علم الجامعة العربية إلى جميع المحافل الدولية بنشاط وهمة، ونعتقد أن هذا الأمر مرصود. أما الذين يتحدثون عن غياب الجامعة العربية فهم يقصدون ملفات سياسية محددة، وهذه الملفات شرحنا أكثر من مرة لماذا تم تغييبها، أو هي غابت بفعل أحداث هذه الملفات. وبالتالي لا يجب إطلاق أحكام عمومية، ولا يجب الانغماس في جلد الذات، بل من المطلوب أن نعطى لأنفسنا ولو جرعة صغيرة من التفاؤل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - محمد امين الخميس 21 نونبر 2019 - 13:57
تركيا وإيران،ماذا عن سيدكم اسرائيل؟
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22
2 - aissa الخميس 21 نونبر 2019 - 13:58
ههههههه من بعد رفض شنو ههههه من نهار عرفة الجامعة العربية هي في الرفض و التنديد
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13
3 - حساب الخميس 21 نونبر 2019 - 14:02
ماذا قدمت الجامعة العربية لكي ترفض تدخلات تركيا و إيران اكبر مقلب عرفه العرب هي الجامعة العربية
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4 - rchid الخميس 21 نونبر 2019 - 14:06
ا ما الصهيونية فلا باس قبح الله سعيكم
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19
5 - عبد الجبار 1 الخميس 21 نونبر 2019 - 14:06
الجامعة العربية لا ترفض التجاوزات الاسرائيليه.
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم يا عرب حُكاماً و محكومين
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16
6 - anas الخميس 21 نونبر 2019 - 14:08
غريب امركم يا عرب . اين موقفكم من العدوان الهمجي الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطنيين الابرياء
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11
7 - مغربي من الريف الخميس 21 نونبر 2019 - 14:11
برافو جامعة الدول العربية انتم أبطال انتم استطعتم ان تنددوا وتشجبوا كل الاعتداءات على الدول العربية بذلك استطعتم تحرير فلسطين والعراق واستطعتم ان تحلوا جميع مشاكل الدول العربية. لنا طلب واحد هو ان تساعدوا وتتدخلوا لحل المشاكل بين روسيا وامريكا وبين الصين وامريكا وان تحلوا مشاكل الاقتصاد العالم لينعم العالم بالسلم والامن والازدهار.رجاء افعلوها فكل حلول اىعالم فؤ يدكم.
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4
8 - "CLUB" الخميس 21 نونبر 2019 - 14:16
* الجامعة العربية ،منذ متى كان هذا النادي "CLUB" يهتم
بمثل هذه المواضيع ؟
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2
9 - على مين على مين الخميس 21 نونبر 2019 - 14:24
وماذا عن التدخلات السعودية-الإماراية في كل من سوريا واليمن والمآسي الإنسانسة التي خلفتها، والتدخلات الإماراتية-المصرية في ليبيا، وماذا عن احتجاز السعودية للوزير الأول اللبناني، وماذا عن التدخل الإماراتي - السعودي لصالح أمريكا ضد المغرب في ملف كأس العالم ، وماذا وماذا.
شكرا هسبريس على النشر
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1
10 - جمال الخميس 21 نونبر 2019 - 14:24
لم يكن للسهل ان تدينوا إسرائيل وسياساتها في ظل سياسة الاغتيال الإقتصادي للأمم
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11 - marmadi الخميس 21 نونبر 2019 - 14:35
وما تعليقهم على ما يجري في غزة
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