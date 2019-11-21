الجامعة العربية ترفض التجاوزات الإيرانية والتركية

هسبريس ـ مُتابعة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية ،أن الوضع العربي بالغ الدقة ويتطلب الحذر والدقة في التعامل معه حتى "لا تنفجر ألغام جديدة بسبب التدخلات الخارجية".

وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن التدخلات التركية والإيرانية في الدول العربية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، منبها إلى أهمية إجراء "مصالحات عربية – عربية".

ولفت المسؤول نفسه الانتباه إلى أن ضوابط مثل هذه المصالحة "موجودة في نصوص ميثاق الجامعة العربية".

وأوضح :"الوضع العربي صعب وشائك ومعقد وقد زاد تعقيدا خلال السنوات السبع الأخيرة، بسبب الانقسامات التي حدثت في الجسم العربي. والحالات التي تداعت فيها دول بهياكلها بالكامل معروفة وكل هذا يجعل الوضع العربي في غاية الدقة؛ لأنه مهدد من داخله وخارجه، حيث الأوضاع الداخلية الملتهبة في عدة دول، والتهديدات من الخارج، من جانب الجيران الإقليمين الطامعين في الجسد العربي أو المطامع الدولية التي ترغب دائما في الاستحواذ على القرار العربي والاستفادة من الإمكانيات العربية. وبالتالي فإن الوضع كله يحتاج إلى كثير من الحكمة والحذر في تناوله".

وأكد زكي أنه من المبكر الحكم على نتائج الاحتجاجات في إيران, ومدى تأثيرها على الأوضاع في لبنان والعراق. وعن موقف الجامعة من الأزمة السورية قال :"الجامعة على استعداد دائم للتدخل، ولكن السؤال هل هناك استعداد لدى الأطراف الأخرى لقيام الجامعة بدورها في هذا الملف. هذه علامة استفهام مطروحة".

ودافع الأمين العام المساعد عن أداء الجامعة العربية في وجه الانتقادات الموجهة لها، وأورد :"الجامعة العربية موجودة، ولم تنتهِ، بالعكس هي تحمل علم الجامعة العربية إلى جميع المحافل الدولية بنشاط وهمة، ونعتقد أن هذا الأمر مرصود. أما الذين يتحدثون عن غياب الجامعة العربية فهم يقصدون ملفات سياسية محددة، وهذه الملفات شرحنا أكثر من مرة لماذا تم تغييبها، أو هي غابت بفعل أحداث هذه الملفات. وبالتالي لا يجب إطلاق أحكام عمومية، ولا يجب الانغماس في جلد الذات، بل من المطلوب أن نعطى لأنفسنا ولو جرعة صغيرة من التفاؤل".