سقوط قتيلين و38 مصابا في الاحتجاجات ببغداد

هسبريس - رويترز

قالت مصادر أمنية وطبية إن شخصين قتلا وأصيب 38 آخرون، اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين؛ بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد.

وذكرت المصادر نفسها أن سبب الوفاة، في الحالتين، كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها عناصر من القوات العمومية العراقية.