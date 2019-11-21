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كُتّاب وآراء
"حزب الشعوب" يدعو إلى انتخابات مبكّرة في تركيا
دعا حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا إلى تنظيم انتخابات مبكرة للاحتجاج على إقالة الحكومة عشرات رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم في مارس الماضي، لكنه استبعد الانسحاب من البرلمان.
وأوضح الحزب، في بيان، أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتحالف مع الحزب الحاكم "يسرقان إرادة الشعب عن طريق تعيين أمناء".
يذكر أن الحكومة التركية قامت بإقالة 24 رئيس بلدية للحزب، منذ غشت الماضي، وذلك بسبب "صلات مزعومة بالإرهاب"، وعينت أشخاصا آخرين لإدارة بلدياتهم.
وأضاف الحزب المعارض: "نقول انتخابات مبكرة لكي يتخلص شعب تركيا من سلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية .. هذه دعوة للمواجهة".
ودعا الحزب جميع أحزاب المعارضة إلى التوحد حول هذا الطلب، لإجراء انتخابات مبكرة واتخاذ إجراءات ملموسة، وإلى "تنفيذ حملة عصيان مدني".
وناقش الحزب الانسحاب من البرلما، بعد أن دعا العديد من أعضائه إلى الانسحاب من البرلمان الوطني أو من المجالس المحلية التي ما يزال الحزب يحتفظ بها.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي: "دفعنا ثمنا باهظا لتحقيق مكاسب، ولن ينسحب من أي منطقة نضال".