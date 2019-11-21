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أندونيسيا ترفض تعيين المثليين في النيابة العامة

أندونيسيا ترفض تعيين المثليين في النيابة العامة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 21 نونبر 2019 - 05:33

أعلن مكتب المدعي العام الإندونيسي أنه لن يعين أي مثليين أو متحولين جنسيا في النيابة.

وقال موكري، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، للصحافيين: "نريد توظيف أشخاص عاديين مناسبين فقط". وأضاف المسؤول نفسه، الذي يدعى باسم واحد، "لا نريد أشياء غير عادية".

وجاء في إعلان الوظائف المنشور على موقع المكتب على الإنترنت، والذي ضم قائمة وظائف من بينها نائب للمدعي العام وطبيب وخبير كمبيوتر، أن المتقدمين "يجب ألا يكون لديهم أي إعاقة عقلية، بما في ذلك انحراف الميل الجنسي والسلوك (المتحولون جنسيا)".

وأدان نشطاء هذا الشرط باعتباره انتهاكا حقوقيا، وأشاروا إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أزالت المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية.

وقال ريكي جوناوان، مدير معهد المساعدة القانونية المجتمعية: "رفض المتقدمين على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية هو شكل صارخ من أشكال التمييز".

يشار إلى أن الشذوذ الجنسي ليس جريمة في إندونيسيا، أكبر دولة في العالم من حيث الأغلبية المسلمة، باستثناء مقاطعة أتشيه التي تطبق الشريعة الإسلامية.

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