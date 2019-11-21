24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تمشيط دركيّة توقف مبحوثا عنهم بزاوية الشيخ
- تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة
- المتاعب النفسية والعادات الخاطئة.. أسباب وحلول اضطرابات النوم
- لماذا يهاجم التهاب الأذن الوسطى الأطفال بصفة خاصة!
- من "رونو" إلى "جاغوار" .. آمال وتحديات تنتظر السيارات الكهربائية
"جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي (5.00)
تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)
رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)
- القوات المسلحة تقتني 36 هيلوكوبتر "أباتشي" بقيمة 4,25 مليار دولار - (84)
- "ضمير" تنادي بتعديل نظام المواريث في مذكرة "المغرب الذي نريد" - (74)
- التوفيق: الرضا العام عن الخدمات المسجدية يتعدّى 60 في المائة - (57)
- "شقة الهرهورة" تبِيضُ ذهبا .. قيمة الكوكايين المحجوز 50 مليارا - (40)
- "جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أندونيسيا ترفض تعيين المثليين في النيابة العامة
أعلن مكتب المدعي العام الإندونيسي أنه لن يعين أي مثليين أو متحولين جنسيا في النيابة.
وقال موكري، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، للصحافيين: "نريد توظيف أشخاص عاديين مناسبين فقط". وأضاف المسؤول نفسه، الذي يدعى باسم واحد، "لا نريد أشياء غير عادية".
وجاء في إعلان الوظائف المنشور على موقع المكتب على الإنترنت، والذي ضم قائمة وظائف من بينها نائب للمدعي العام وطبيب وخبير كمبيوتر، أن المتقدمين "يجب ألا يكون لديهم أي إعاقة عقلية، بما في ذلك انحراف الميل الجنسي والسلوك (المتحولون جنسيا)".
وأدان نشطاء هذا الشرط باعتباره انتهاكا حقوقيا، وأشاروا إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أزالت المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية.
وقال ريكي جوناوان، مدير معهد المساعدة القانونية المجتمعية: "رفض المتقدمين على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية هو شكل صارخ من أشكال التمييز".
يشار إلى أن الشذوذ الجنسي ليس جريمة في إندونيسيا، أكبر دولة في العالم من حيث الأغلبية المسلمة، باستثناء مقاطعة أتشيه التي تطبق الشريعة الإسلامية.