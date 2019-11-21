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الرئيسية | خارج الحدود | تظاهرة حاشدة ترفض الانتخابات الرئاسية الجزائرية

تظاهرة حاشدة ترفض الانتخابات الرئاسية الجزائرية

تظاهرة حاشدة ترفض الانتخابات الرئاسية الجزائرية
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 21 نونبر 2019 - 16:23

خرجت تظاهرة حاشدة، اليوم الخميس، ببلدة خراطة بولاية بجاية شرقي الجزائر، رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر المقبل.

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسة لمدينة خراطة، حيث رفع المشاركون فيها شعارات مناوئة للانتخابات الرئاسية، وأخرى تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي.

وتأتي تظاهرة اليوم غداة تظاهرات ليلية بعدة مدن جزائرية منها العاصمة الجزائر معارضة للانتخابات، في الوقت الذي دخلت فيه حملة الانتخابات الرئاسية يومها الخامس.

وينتظر أن يفصل القضاء في وقت لاحق اليوم في مصير عدد من المتظاهرين الذين اعتقلوا مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالواحد الخميس 21 نونبر 2019 - 17:03
المرشحون الخمسة كلهم كايد ايت صالخ لا فرق بين هذا وذاك وهذا ما لا يرضي الشعب الجزائري الشقيق.
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2 - الجيش مكانه التكنات الخميس 21 نونبر 2019 - 17:20
اخوتنا الجزاءريين بقاو على كلمة سواء و الله لا طولت معاكم و بالخصوص طلبوها كبيرة لان الفرصة لا تؤتي مرتين إسقاط الكايد صالح و عزل الجيش عن السياسة، الجيش مكانه التكنات و حماية الحدود فقط و الدولة الجزائرية تكون لها سلطة تشريعية و قضائية مستقلة ثم رئيس مدنى منتخب من الشعب لا يخاف الاغتيال من طرف الجيش . مادام الجيش متحكم في دواليب السياسة ستبقا الجزاءر على حالها دولة عرجاء بالرغم من إمكانياتها الهاءلة التي لو كانت عند الجار المغربي الدهب بعيدا مما هو عليه الآن.
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2
3 - مراقب من قريب... الخميس 21 نونبر 2019 - 17:23
ما زال الشعب الجزائري الشقيق لم يتوصل الى "النواة" الرئيسية التى تعمل عليها كل هياكل النظام المتجدر عندهم... يوم يعثر عليها ويخرج لها مباشرة سيتمكن من الوصول الى مبتغاه ويفضح كل الأكاذيب التي سوقت له مند إستقلال البلاد
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