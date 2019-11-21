تظاهرة حاشدة ترفض الانتخابات الرئاسية الجزائرية

هسبريس - د.ب.أ

خرجت تظاهرة حاشدة، اليوم الخميس، ببلدة خراطة بولاية بجاية شرقي الجزائر، رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر المقبل.

وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسة لمدينة خراطة، حيث رفع المشاركون فيها شعارات مناوئة للانتخابات الرئاسية، وأخرى تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي.

وتأتي تظاهرة اليوم غداة تظاهرات ليلية بعدة مدن جزائرية منها العاصمة الجزائر معارضة للانتخابات، في الوقت الذي دخلت فيه حملة الانتخابات الرئاسية يومها الخامس.

وينتظر أن يفصل القضاء في وقت لاحق اليوم في مصير عدد من المتظاهرين الذين اعتقلوا مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الجزائر.