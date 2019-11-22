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الرئيسية | خارج الحدود | توقيف مسلح لتهديد معارضي الانتخابات الجزائرية

توقيف مسلح لتهديد معارضي الانتخابات الجزائرية

توقيف مسلح لتهديد معارضي الانتخابات الجزائرية
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 21 نونبر 2019 - 22:50

أوقفت الشرطة الجزائرية شخصا ظهر في فيديو مسلحا ببندقية وموجها تهديدات إلى من يعارضون تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر، حسب ما أفادت مصادر أمنية.

وفي الفيديو الذي رصد وانتشر الأربعاء ولم تعثر فرانس برس على نسخته الأصلية، يتوجه رجل يرتدي لباسا أسود إلى "الخونة"، قائلا: "الشعب ليس نائما، نعرف أنكم تخططون مع فرنسا"، القوة المستعمرة سابقا للجزائر (1830-1962).

وأضاف، بعد أن أشهر سلاحه الذي كان على ظهره وهو بندقية كلاشنيكوف: "إلى من لم يفهم هذه الرسالة، هذه (يشهر سلاحه) ستفهمه (..) الانتخاب سيكون في وقته المحدد".

ودعت تعليقات عديدة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى توقيف الرجل؛ في حين تعامل آخرون كثر بسخرية مع مطلق التهديدات.

وقال مستخدمون للأنترنيت إن الرجل من الأغواط، ويعمل حارسا لدى شركة "سونطراك" عملاق المحروقات في الجزائر.

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