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كُتّاب وآراء
اضطرابات أمنية تقتل 5 متظاهرين في عاصمة العراق
ذكرت تقارير إخبارية عراقية اليوم الجمعة أن حصيلة الاضطرابات الأمنية قرب جسر الأحرار بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ارتفعت لدى مقتل خمسة متظاهرين وإصابة 75 آخرين جراء استخدام القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتسعى القوات العراقية إلى إعادة افتتاح جسر الأحرار المغلق من قبل المتظاهرين، الذي يطل على منطقة تجارية في شارع الرشيد وساحة حافظ القاضي.
وكان متظاهرون قد ذكروا اليوم أن متظاهرين اثنين على الأقل قتلا وأصيب أكثر من 25 آخرين في موجة عنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين قرب جسر الأحرار.
وبحسب إحصائية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فإن أكثر من 330 عراقيا قتلوا وأصيب 15 ألف متظاهر منذ انطلاق المظاهرات في الأول من شهر أكتوبر وحتى الآن.