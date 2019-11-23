"أمازون" تقاضي "البنتاغون" بعد خسارة مليارات

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت عزمها مقاضاة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بعد أن خسرت تعاقدا بقيمة عشرة مليارات دولار لتقديم ما يسمى بخدمات "الحوسبة السحابية" للبنتاغون.

وكان قد تم منح شركة "مايكروسوفت" منافسة شركة "أمازون" التعاقد في أكتوبر الماضي، بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار.

وكشف شركة "أمازون" أن هناك "قصور وأخطاء وتحيز واضح" في الطريقة التي يتم بها تقييم العطاءات.

وقال متحدث باسم الشركة "خدمات أمازون الإلكترونية لديها خبرة فريدة ومؤهلة لتقديم التكنولوجيا الهامة لاحتياجات الجيش الأمريكي، ومازالت ملتزمة بدعم جهود التحديث لوزارة الدفاع".

وأضاف المتحدث "نعتقد أنه من المهم لدولتنا أن تدير الحكومة ووزراؤها المنتخبون المشتريات بموضوعية وبأسلوب خال من النفوذ السياسي".

ويتعرض مدير شركة أمازون، جيف بيزوس لانتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الذي غالبا ما ينشر مقالات تنتقد الرئيس.