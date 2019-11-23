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الرئيسية | خارج الحدود | الجبير: إيران وراء الهجوم على منشآت "أرامكو"

الجبير: إيران وراء الهجوم على منشآت "أرامكو"

الجبير: إيران وراء الهجوم على منشآت "أرامكو"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 23 نونبر 2019 - 15:40

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، إن إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية، في شتنبر الماضي.

وأضاف الجبير، خلال كلمة له في مؤتمر المنامة السنوي في العاصمة البحرينية، أن المملكة طلبت من الأمم المتحدة، توفير خبراء للاطلاع على القضية.

وقال "طلبنا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة المشاركة من خلال مفتشين في التحقيق بهجمات بقيق وخريص، وكذلك من دول صديقة، وسيتم الكشف عن النتائج".

وتابع "ما هو واضح تمامًا أن الصواريخ والطائرات دون طيار التي استخدمت في الهجمات صنعت في إيران، وأن الهجوم حدث من الشمال وليس من الجنوب".

وأردف "لذلك نحمّل إيران المسؤولية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لمحاسبتها. أوضحنا مرارا أننا لا نريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن السماح للإيرانيين بالهروب من الحساب".

وفي 14 شتنبر الماضي، استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في بقيق وخريص.

وأعلن الحوثيون في اليمن، الموالون لإيران، مسؤوليتهم عن الهجوم، إلا أن السعودية عرضت أدلة تثبت ضلوع إيران في الهجوم، وهو ما أكدته الولايات المتحدة أيضا.

وأكدت الرياض أن الاعتداء على منشآت النفطية تصعيد خطير تجاه العالم بأسره، لكونه عملا تخريبيا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد امين السبت 23 نونبر 2019 - 16:04
نحن من اول يوم نعرف بأن ايران هي من قصفت ارامكو،السؤال المطروح متى ستردون؟
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2 - سعيد السبت 23 نونبر 2019 - 16:26
أحسنت انها إيران وماذا بعد هل تستطيع الرد وهل تركتم مكانا جميلا ليتضامنو معكم فالمغرب اللذي كان دائما في جانبكم أردتم أن تكون وصيا عليه حتى أوقفكم في حدودكم السياسة الطائشة
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6
3 - bimo السبت 23 نونبر 2019 - 16:29
الآن ثبت لديكم بالقاطع بأن إيران هي من قصفتكم وهاجمتكم .... فما أنتم فاعلون !!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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8
4 - الى محمد امين السبت 23 نونبر 2019 - 16:33
يجب ان تعرف ان الحرب ليست دابيزة بعد الخروج من المدرسة ، الحرب تدمير للبشر والحجر ، وانت ايضا تعلم ان آخر الدواء الكي ، وان السياسة لا تخضع لانفعالات الاشخاص ، هناك من يحاول ان يستفيد من انفعالك فلا تنفعل
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