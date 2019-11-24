24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جماهير الحسنية تعود للشارع رفضا لإقالة غاموندي (5.00)

  2. مع مهدي مزين (5.00)

  3. استغلال السلطة (5.00)

  4. أغلبية مجلس جهة درعة تصوّت ضد ميزانية 2020 (4.00)

  5. باحثة فرنسية: تدفق المهاجرين يعيد الحياة إلى الكنائس بالمغرب (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم

الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم

الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم
هسبريس - رويترز
الأحد 24 نونبر 2019 - 02:34

قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم.

وأضاف أن السياسيين الأمريكيين يشوهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة، ويستخدمون أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية.

وذكرت وزارة الخارجية أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الهولندي؛ خلال اجتماع وزراء خارجية "مجموعة دول العشرين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.