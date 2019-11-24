24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/11/2019
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا بمطارات المملكة
- "فضيحة تجسس" تربك حسابات رؤساء شركات ومصارف في إسبانيا
- التامك يتهم قناة "فرانس 24" بخدمة "أجندات" لاستهداف المغرب
- مدينة تازة العتيقة.. اختلالات وتجاوزات
- "الشاب قادر" يختار "نادية" عنوانا لأغنيته الجديدة
باحثة فرنسية: تدفق المهاجرين يعيد الحياة إلى الكنائس بالمغرب (2.00)
- مباراة مجنونة تؤهل الرجاء على حساب الوداد في كأس محمد السادس - (96)
- فشل السلطات في مواجهة "جيش الكارديانات" يغضب سكان البيضاء - (91)
- أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس - (82)
- منظمة دولية تُصحح الترتيب المتأخر للمغرب في "مكافحة الرشوة" - (70)
- المنبّهي يقترح "عربية وسطى" لتعزيز القدرات التواصلية للتلاميذ - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم
الأحد 24 نونبر 2019 - 02:34
قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم.
وأضاف أن السياسيين الأمريكيين يشوهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة، ويستخدمون أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية.
وذكرت وزارة الخارجية أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الهولندي؛ خلال اجتماع وزراء خارجية "مجموعة دول العشرين".