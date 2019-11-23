24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حركة النقل الجوي تسجل ارتفاعا بمطارات المملكة
- مغاربة وآفة البطالة
- التامك يتهم قناة "فرانس 24" بخدمة "أجندات" لاستهداف المغرب
- بنعبد القادر يقدم بأديس أبابا تصور المغرب للهجرة
- مدينة تازة العتيقة.. اختلالات وتجاوزات
مشروع "باب دارنا" بالبيضاء يجهض أحلام مهاجرة مغربية في كندا (5.00)
- مشروع "باب دارنا" بالبيضاء يجهض أحلام مهاجرة مغربية في كندا - (86)
- فشل السلطات في مواجهة "جيش الكارديانات" يغضب سكان البيضاء - (77)
- منظمة دولية تُصحح الترتيب المتأخر للمغرب في "مكافحة الرشوة" - (68)
- التامك يتهم قناة "فرانس 24" بخدمة "أجندات" لاستهداف المغرب - (56)
- الرميد يسخر من "أمنيستي" وينتقد مصداقية منظمات حقوقية دولية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الآلاف يتظاهرون للتنديد بالعنف الأسري في فرنسا
خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع باريس وعدد من المدن الفرنسية، اليوم السبت، للاحتجاج على العنف الأسري بعد مقتل ما يزيد على 130 امرأة على يد شركائهن أو رفاقهن السابقين هذا العام.
وردد المحتجون في باريس، ومعظمهم من النساء، هتافات مناوئة للعنف الأسري؛ ورفعن لافتات سجلت أسماء الضحايا وكُتب عليها شعارات منها "كفى قتلا".
تأتي المظاهرات، التي قادتها جمعية "نو توت (نحن جميعا)" النسوية، قبل يومين من الموعد الذي من المقرر أن تنشر فيه الحكومة نتائج تحقيق عن العنف الأسري.
وقالت جماعة خبراء تابعة للمجلس الأوروبي ومعنية بالعنف الأسري، قبل أيام، إن فرنسا بحاجة لتوفير حماية أفضل للضحايا وأطفالهن واتخاذ إجراءات أكثر تأثيرا لمكافحة هذا العنف.
وقالت كارين بلاسار الناشطة في جمعية "نو توت" لرويترز، في باريس، "لا يمكن أن نستمر حتى اليوم في قبول قتل النساء مع إفلات كامل من العقاب. على الدولة أن تقوم بواجبها لضمان أمن كل النساء في هذا البلد".