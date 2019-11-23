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الرئيسية | خارج الحدود | الآلاف يتظاهرون للتنديد بالعنف الأسري في فرنسا

الآلاف يتظاهرون للتنديد بالعنف الأسري في فرنسا

الآلاف يتظاهرون للتنديد بالعنف الأسري في فرنسا
هسبريس - رويترز
السبت 23 نونبر 2019 - 18:50

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع باريس وعدد من المدن الفرنسية، اليوم السبت، للاحتجاج على العنف الأسري بعد مقتل ما يزيد على 130 امرأة على يد شركائهن أو رفاقهن السابقين هذا العام.

وردد المحتجون في باريس، ومعظمهم من النساء، هتافات مناوئة للعنف الأسري؛ ورفعن لافتات سجلت أسماء الضحايا وكُتب عليها شعارات منها "كفى قتلا".

تأتي المظاهرات، التي قادتها جمعية "نو توت (نحن جميعا)" النسوية، قبل يومين من الموعد الذي من المقرر أن تنشر فيه الحكومة نتائج تحقيق عن العنف الأسري.

وقالت جماعة خبراء تابعة للمجلس الأوروبي ومعنية بالعنف الأسري، قبل أيام، إن فرنسا بحاجة لتوفير حماية أفضل للضحايا وأطفالهن واتخاذ إجراءات أكثر تأثيرا لمكافحة هذا العنف.

وقالت كارين بلاسار الناشطة في جمعية "نو توت" لرويترز، في باريس، "لا يمكن أن نستمر حتى اليوم في قبول قتل النساء مع إفلات كامل من العقاب. على الدولة أن تقوم بواجبها لضمان أمن كل النساء في هذا البلد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - tornado السبت 23 نونبر 2019 - 19:00
انها اول ديموقراطي في العالم فرنسا...الحمد لله في المغرب لا يوجد هدا العدد المهول
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3
2 - دمحم السبت 23 نونبر 2019 - 19:08
أيها الحراقة هذا هو حال أوروبا الديمقراطية التي تحلمون بها 'الله انها الا واجهة و ان اكثر النساء في أوروبا يعيشون في الويلات 'لا سيما الأجانب.
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-4
3 - القنيطري السبت 23 نونبر 2019 - 19:10
إمرأة فرنسية تقتل كل يومين و7 فرنسيا يغتصبن في اليوم أينهم تلك المنظمات النسائية المغربية اللواتي تتكلم على العنف في المغرب ؟؟ قارنوا بين المغرب وفرنسا وحمدوا الله
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5
4 - Hassan السبت 23 نونبر 2019 - 19:19
رسالة واضحة إلى كل المنادين بالعلاقات الرضائية وتحرير الجنس. انظروا وتمعنوا في بلاد الأنوار. بلاد العلمانية والبعد عن طريق جادة الصواب.. امرأة تقتل كل تلاثة ايام.. دون احتساب الحالات المعنفة التعنيف الجسدي وحالات الانتحار التي لها علاقة بالفشل في الزواج. أرقام صادمة ومخجلة وسبة في وجه كل من يتبجح بالغرب وتحرير العلاقات الجنسية.. نحن أمة لا تستقيم إلا بدين الواحد الأحد ارتضاه لنا رب العالمين ولنا في منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم راحتي الدنيا والآخرة
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2
5 - هنا فرنسا . السبت 23 نونبر 2019 - 19:20
واكثر ضحايا العنف والتعذيب من الجنسيات الغير اﻻوربية!! ناهيك عن اﻻستغﻻل الجنسي ، مايعرف بالعﻻقات الحميمية والرضائية!! والعنصرية العرقية والدينية!! نعم يصدرون الديمقراطيات وهم في امس الحاجة اليها !!
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