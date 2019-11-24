الإمارات تقترب من وضع تنظيم للنشاطات الفضائية

دانا مخلاتي من الإمارات

تسعى الإمارات، بينما تستعد لإرسال مسبار إلى المريخ العام المقبل، إلى حجز مقعد لها باكرا في قطاع السياحة في الفضاء؛ لكن تلك الخطوة تحتاج إلى قانون يجري العمل عليه حاليا، حسب المدير العام لوكالة الفضاء محمد الأحبابي.

وأفاد الأحبابي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بأن القانون، الذي من المفترض أن يرى النور خلال أشهر، سيساعد على تنظيم النشاطات الفضائية للدولة ويسهم في استقطاب الاستثمارات في عمر الشركات بمجال السياحة خارج الكرة الأرضية.

وأوضح الأحبابي: "القانون وافقت عليه الحكومة، وأصبح في المراحل الأخيرة من الإصدار".

وتأمل الإمارات، التي وضعتها ناطحات السحاب فيها ومشاريعها الضخمة على الخريطة العالمية، أن تطوّر قطاعا جديدا يلعب دورا رئيسيا في اقتصادها بالمستقبل.

وتدير الدولة الخليجية، التي أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء قبل أسابيع، الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة؛ إلا أن قطاعات السياحة والتجارة والعقارات شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة.

وباتت الإمارات تتطلّع إلى الفضاء لترسّخ لها باكرا موقعا في مستقبل السياحة فيه.

قطاع المستقبل

سيشمل القانون الجديد، الذي قامت وكالة الفضاء بصوغه، السياحة في الفضاء ومشاريع البحث كذلك.

وقال الأحبابي عن السياحة في الخارج: "نعتقد أن الأمر سيحدث خلال السنوات العشر المقبلة". وتابع: "التكنولوجيا اللازمة ليست متوافرة بعد؛ لكنّنا نستبق الأمور عبر وضع القانون ومواده في مكانها".

وكانت الوكالة وقّعت، في مارس الماضي، مذكّرة تفاهم مع شركة "فيرجين غالاكتيك"، المملوكة لرجل أعمال ريتشارد برونسون، من أجل التعاون في هذا القطاع، على أن يشمل ذلك احتمال إرسال رحلات إلى الفضاء.

وقال جورج وايتسايدز، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرجين غالاكتيك"، يومها: "نتطلّع إلى العمل مع وكالة الإمارات للفضاء وشركاء آخرين في الإمارات العربية المتحدة".

وسينظّم القانون الجديد قطاع الأقمار الاصطناعية الإماراتية المرسلة إلى الفضاء، وكذلك التي يجري العمل عليها حاليا، من أجل ضمان ملاءمتها للمعاهدات الدولية الخاصة بالفضاء.

وأوضح الأحبابي "أنه مستند قانون لتنظيم قطاع الفضاء (...) كتسجيل القمر الاصطناعي والتأكد من الحصول على الرخص المطلوبة".

وحسب المسؤول، فإن الإمارات تملك عشرة أقمار اصطناعية وتخطّط لإرسال ثمانية أقمار أخرى في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الأقمار العاملة حاليا تنضوي تحت سلطة هيئات حكومية أخرى؛ بينها هيئة الاتصالات ووزارة المالية. وتابع: "نقوم، حاليا، بنقل كل المعلومات لوكالة الفضاء".

محطة المريخ

أطلقت الإمارات العربية المتحدة إستراتيجيتها الوطنية للفضاء في وقت سابق من هذا العام، حيث وضعت إطارًا لأنشطتها في القطاع على مدار العقد المقبل.

في شتنبر، احتفلت الدولة الثرية بإنجاز رئيسي عبر إرسال أول مواطن إماراتي إلى الفضاء.

وكان هزاع المنصوري جزءًا من طاقم مكون من ثلاثة أفراد انطلق على صاروخ من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان.

وحظي المنصوري لدى عودته إلى الوطن باستقبال الأبطال بعد مهمة استغرقت ثمانية أيام أصبح خلالها أول عربي يزور محطة الفضاء الدولية ، حيث شارك في التجارب العلمية بما في ذلك دراسة عن الوقت والزمن.

في عام 2020 ، تهدف الإمارات إلى أن تصبح أول دولة عربية تطلق مسبارًا بدون طيار، يدعى "هوب"، إلى المريخ قبل أن يعود إلى الأرض في العام التالي.

وتخطّط الإمارات أيضًا لبناء "مدينة علمية" لاستنساخ الحياة على سطح المريخ، حيث تأمل بناء مستوطنة بشرية بحلول عام 2117.