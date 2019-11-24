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كُتّاب وآراء
السفارة المغربية بالنمسا تشارك في بزار فيينا الخيريّ
تشارك سفارة المغرب بالنمسا في الدورة الـ52 لبازار فيينا الخيري الدولي، بمركز الأمم المتحدة الدولي، والذي يخصص ريعه لدعم الأعمال الخيرية الموجهة للأطفال بجميع أنحاء العالم.
ويتوخى هذا الحدث السنوي، الذي يعرف مشاركة عدد كبير من التمثيليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بفيينا، إبراز التنوع الثقافي والحضاري للدول المشاركة من خلال منتجات الصناعة التقليدية والمطبخ المحلي.
وبهذه المناسبة أقامت سفارة المملكة رواقا مكن زوار البازار الخيري من التعرف على غنى وتنوع فنون الصناعة التقليدية والحرف اليدوية والمطبخ المغربي الذائع الصيت.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، إن مشاركة سفارة المملكة في هذا الحدث الخيري الدولي تهدف إلى تسليط الضوء على غنى وتفرد الثقافة والحضارة المغربية متعددة الروافد.
وأضاف فرحان أن الأطباق المغربية التقليدية التي تم تقديمها في هذا الرواق حظيت بتقدير خاص من قبل عقيلة الرئيس النمساوي، دوريس شميداور، إضافة إلى باقي الزوار من النمساويين والدبلوماسيين.
وتعرض الدول المشاركة في هذه التظاهرة الخيرية منتجات الصناعة التقليدية وفن الطبخ والفلكلور المحلي، كما تقدم نبذة عن العادات والتقاليد وأشهر المعالم السياحية.