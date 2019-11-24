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الرئيسية | خارج الحدود | ضغوط على الحريري لقبول "حكومة لبنانية مختلطة"

ضغوط على الحريري لقبول "حكومة لبنانية مختلطة"

ضغوط على الحريري لقبول "حكومة لبنانية مختلطة"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 24 نونبر 2019 - 17:40

كشف مصدر وزاري عن ضغوط يتعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، للتسليم بحكومة مختلطة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد، عن المصدر أن "القوى الرافضة لحكومة من اختصاصيين ما زالت تتهيّب الموقف، وتشن كل أشكال الحروب النفسية والإعلامية على الحريري لدفعه إلى التسليم بشروطها".

ورأى المصدر ذاته أن "القوى التي تصر على حكومة تقنية سياسية ليست، حتى إشعار آخر، في وارد البحث عن بديل للحريري من دون الحصول على موافقته".

"لا غبار على موقف الحريري وهو لا يمانع من تسمية غيره لرئاسة الحكومة، لكن إذا أصرت الكتل النيابية على تسميته في الاستشارات المُلزمة التي ما زالت عالقة فإن موقفه معروف ولا يقبل الجدل ويقوم على تشكيل حكومة من اختصاصيين"، يردف المتحدث.

وأشار المصدر ذاته، وفق الصحيفة، إلى أن "المجتمع الدولي لا يحبّذ أن تكون الحكومة العتيدة بمثابة ستارة لتعويم المستقيلة".

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