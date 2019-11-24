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الرئيسية | خارج الحدود | طائرة ركاب تتحطّم في شرق الكونغو الديمقراطية

طائرة ركاب تتحطّم في شرق الكونغو الديمقراطية

طائرة ركاب تتحطّم في شرق الكونغو الديمقراطية
هسبريس ـ رويترز
الأحد 24 نونبر 2019 - 12:40

قال مكتب حاكم محلي إن طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا تحطمت، اليوم الأحد، في مدينة جوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مما أسفر عن عدة وفيات.

وقال بيان صادر من مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا، حاكم إقليم كيفو الشمالي، إن الطائرة التابعة لشركة "بيزي بي" تحطمت أثناء إقلاعها نحو مدينة بيني، ولم يتضح بعد عدد الوفيات.

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