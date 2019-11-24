24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/11/2019
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "فضيحة تجسس" تربك حسابات رؤساء شركات ومصارف في إسبانيا
- "الشاب قادر" يختار "نادية" عنوانا لأغنيته الجديدة
- جمعية تدعو إلى إنصاف "الخزنة" المكلفين بالأداء
- شبكات "مقاهي الشيشة" تقض مضجع آباء التلاميذ في المدارس
- اندحار البوليساريو
بلافريج يوضّح حيثيات "أنا ماشي بهيمة" .. وينتقد "الأحزاب الكبرى" (5.00)
- مباراة مجنونة تؤهل الرجاء على حساب الوداد في كأس محمد السادس - (105)
- فشل السلطات في مواجهة "جيش الكارديانات" يغضب سكان البيضاء - (97)
- أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس - (86)
- رصيف الصحافة: شباط يجمع بين الإقامة في ألمانيا والجنسية التركية - (65)
- العثماني: تحديات المغرب "هَينة" .. و"بيجيدي" يحمي المال العام - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
طائرة ركاب تتحطّم في شرق الكونغو الديمقراطية
الأحد 24 نونبر 2019 - 12:40
قال مكتب حاكم محلي إن طائرة ركاب تقل نحو 17 راكبا تحطمت، اليوم الأحد، في مدينة جوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مما أسفر عن عدة وفيات.
وقال بيان صادر من مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا، حاكم إقليم كيفو الشمالي، إن الطائرة التابعة لشركة "بيزي بي" تحطمت أثناء إقلاعها نحو مدينة بيني، ولم يتضح بعد عدد الوفيات.