مقتل 7 متظاهرين وإصابة 300 في "حراك العراق"

هسبريس - د.ب.أ

أفاد شهود ومصادر طبية عراقية، اليوم الاحد، بمقتل سبعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 آخرين في موجة عنف شهدتها محافظات بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء، بين القوات الأمنية والمتظاهرين، منذ الليلة الماضية.

واكتظت ساحات التظاهر بالآلاف، اليوم، رغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الشوارع في بغداد وتسع محافظات عراقية .

وقالت المصادر، ضمن تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن بغداد والبصرة والناصرية كربلاء شهدت منذ الليلة الماضية أعنف موجة اضطرابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، رافقها إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل 7متظاهرين وإصابة أكثر من 300 آخرين غالبيتهم حالات اختناق.

واوضحت المصادر أن الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر شهدت اليوم أعنف موجة عنف، أسفرت عن ثلاثة قتلى ونحو 100 مصاب؛ بعد أن استخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن سحب الدخان الأسود غطت شوارع البصرة والناصرية جراء إحراق الاطارات عند مداخل الشوارع والجسور، فيما أحكمت القوات الأمنية سيطرتها على شوارع أخرى لمنع تدفق المتظاهرين إلى ساحات التظاهر.

ولم تمنع الإجراءات الأمنية المشددة تدفق آلاف المتظاهرين إلى ساحات التظاهر، في بغداد والبصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وكربلاء والنجف وبابل، وهم يرفعون أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدعو إلى اسقاط الحكومة والبرلمان.

وبحسب شهود عيا، فإن أصوات الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع تسمع بين الحين والآخر قرب جسر الاحرار في بغداد ؛وسط انتشار كثيف للمتظاهرين وصولا الى ساحة الوثبة .

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن المئات من المتظاهرين شرعوا بقطع الطرق الرئيسية منذ ساعات صباح اليوم؛ لمنع وصول المستخدمين والموظفين إلى أماكن عملهم.