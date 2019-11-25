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الرئيسية | خارج الحدود | وزير ألماني: ولوج الإنترنت المجاني حق إنساني

وزير ألماني: ولوج الإنترنت المجاني حق إنساني

وزير ألماني: ولوج الإنترنت المجاني حق إنساني
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 25 نونبر 2019 - 04:40

أكد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أن الحق في الدخول المجاني على شبكة الإنترنت يضاهي الحق في التعليم والحصول على رعاية طبية.

وأردف ألتماير: "الدخول المجاني للإنترنت يجب أن يكون حقا أساسيا وإنسانيا يسري على جميع الأشخاص على مستوى العالم .. كما هو الحال في الحصول على المياه أو الرعاية الصحية أو التعليم كحق أساسي"، مؤكدا أنه يجب أن يظل الإنترنت في الدول الصاعدة والنامية "عالميا ومجانيا".

وأوضح المسؤول الحكومي الألماني أنه بالنظر إلى منتدى حوكمة الإنترنت، الذي يبدأ في العاصمة برلين الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة القادم، "يتعين علينا جميعا التمسك بذلك، سواء الحكومات أو الجهات غير الحكومية".

تشارك في المنتدى، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة، حكومات ومنظمات غير حكومية وشركات. ولأول مرة يشارك في المنتدى، هذا العام، مسؤولون من دول صاعدة ونامية.

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