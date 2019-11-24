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الرئيسية | خارج الحدود | السيول تسلب حياة شخصين في جنوب شرق فرنسا

السيول تسلب حياة شخصين في جنوب شرق فرنسا

السيول تسلب حياة شخصين في جنوب شرق فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 24 نونبر 2019 - 16:59

قالت السلطات الفرنسية إنها عثرت على جثتي شخصين، اليوم الأحد، لقيا حتفهما بعد سيول عارمة تجتاح جنوب شرق البلاد، منذ يوم الجمعة، مما أسفر عن خسائر ضخمة في المنطقة.

وقالت شرطة منطقة فار، في بيان، إنها عثرت على جثة قرب مدينة موي الواقعة بين مدينتي نيس ومرسيليا. ولم تذكر ما إذا كان القتيل هو نفسه الذي ذكرت في وقت سابق أنه مفقود إثر سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

كما أضافت الشرطة، من جهة أخرى، أنها عثرت على جثة أخرى داخل سيارة في قرية كاباس القريبة.

وكان الأمنيون في المنطقة قد أعلنوا، في بيان سابق، أن شخصا آخر عمره 77 عاما مفقود، منذ صباح يوم أمس السبت، في منطقة سان أنطوان دي فار.

وفاضت عدة أنهار في جنوب شرق فرنسا مما أدى لخسائر ضخمة؛ إذ غرقت منازل وجرفت المياه أشجارا وسيارات وقوارب.

واستمر سقوط الأمطار في المنطقة اليوم الأحد، لكن بصورة أقل حدة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تهدأ السيول في وقت لاحق اليوم.

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