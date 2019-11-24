24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير يرصد ارتفاع "التبعية الغذائية" وتحسن القوة العسكرية للمملكة
- الأغنية الاحتجاجية بالمغرب .. فرقة "الغيوان" تندد بالقهر السياسي
- جمعية تدعو إلى إنصاف "الخزنة" المكلفين بالأداء
- شبكات "مقاهي الشيشة" تقض مضجع آباء التلاميذ في المدارس
- اندحار البوليساريو
تقرير يرصد ارتفاع "التبعية الغذائية" وتحسن القوة العسكرية للمملكة (5.00)
المدارس الإنجليزية تتكاثر بالمغرب.. و"لغة شكسبير" تغري التلاميذ (5.00)
بلافريج يوضّح حيثيات "أنا ماشي بهيمة" .. وينتقد "الأحزاب الكبرى" (5.00)
- مباراة مجنونة تؤهل الرجاء على حساب الوداد في كأس محمد السادس - (111)
- رصيف الصحافة: شباط يجمع بين الإقامة في ألمانيا والجنسية التركية - (73)
- الرباح يبرّر تقارب "البيجيدي والبام" بضمان المصلحة العليا للوطن - (67)
- شغب بعد نهاية الديربي - (49)
- أخنوش: مستقبل زاهر ينتظر كلميم .. وبوعيدة تملك "مفاتيح النجاح" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتشال جثث 7 مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية
عثرت أجهزة الانقاذ على جثث سبعة مهاجرين، بينهم خمس نساء، بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الايطالية، بحسب ما أفاد حرس السواحل اليوم الأحد.
وقامت دورية بانتشال جثث ثلاث من النساء، بينما عثر عمال الجمارك على جثتي امرأتين اخريين على الشاطئ، بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل نحو 150 شخصا، أمس السبت.
وعثر على جثتي شخصين آخريين على شاطئ كالا غاليرا، على الجانب الجنوبي من الجزيرة. بينما ذكر ناجون أن 20 شخصا فقدوا.
وذكر حرس السواحل ان عمليات الانقاذ كانت معقدة بسبب ارتفاع الأمواج، وكذلك بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين سقطوا في الماء في الوقت نفسه.
ونقل الإعلام الإيطالي عن رجل اريتري وآخر ليبي قولهما إنهما فقدا زوجتيهما.
وأعلن المدعي العام في ميناء اغريغينتو الصقلي فتح تحقيق في الحادث.
ودعت منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية، غير الحكومية، الدول الأوروبية إلى السماح بنزول المهاجرين فورا في ميناء آمن لآن الوضع حرج.
وأضافت المنظمة نفسها: "نواصل المطالبة باحترام حقوق الناس بموجب المواثيق الدولية والقانون البحري".