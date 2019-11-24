انتشال جثث 7 مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

هسبريس - أ.ف.ب

عثرت أجهزة الانقاذ على جثث سبعة مهاجرين، بينهم خمس نساء، بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جزيرة لامبيدوسا الايطالية، بحسب ما أفاد حرس السواحل اليوم الأحد.

وقامت دورية بانتشال جثث ثلاث من النساء، بينما عثر عمال الجمارك على جثتي امرأتين اخريين على الشاطئ، بعد انقلاب القارب الذي كان يحمل نحو 150 شخصا، أمس السبت.

وعثر على جثتي شخصين آخريين على شاطئ كالا غاليرا، على الجانب الجنوبي من الجزيرة. بينما ذكر ناجون أن 20 شخصا فقدوا.

وذكر حرس السواحل ان عمليات الانقاذ كانت معقدة بسبب ارتفاع الأمواج، وكذلك بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين سقطوا في الماء في الوقت نفسه.

ونقل الإعلام الإيطالي عن رجل اريتري وآخر ليبي قولهما إنهما فقدا زوجتيهما.

وأعلن المدعي العام في ميناء اغريغينتو الصقلي فتح تحقيق في الحادث.

ودعت منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية، غير الحكومية، الدول الأوروبية إلى السماح بنزول المهاجرين فورا في ميناء آمن لآن الوضع حرج.

وأضافت المنظمة نفسها: "نواصل المطالبة باحترام حقوق الناس بموجب المواثيق الدولية والقانون البحري".