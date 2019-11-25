آلاف المحتجين في بروكسل ضد العنف بحق النساء

هسبريس - أ.ف.ب

شارك نحو عشرة آلاف شخص، حسب الشرطة، الأحد، ببروكسل في تجمع كبير في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف بحق المرأة.

وبعد تكريم النساء اللواتي تعرضن للاغتيال في محطة القطار الرئيسية بالعاصمة البلجيكية، تحركت المسيرة باتجاه قصر العدل، حيث تم وضع أحذية حمراء رمزا لضحايا جرائم القتل من النساء.

وكُتب على لافتات رفعها رجال ونساء وأطفال محتجون "كفى" و"لا نريد ضحية أخرى". وذكّرت لافتات أخرى عديدة بأسماء 22 امرأة قُتلن ببلجيكا منذ بداية سنة 2019.

وأمام قصر العدل أحدث المحتجون جلبة، ودقوا ناقوس الإنذار "للتصدي للصمت" الذي يلف مقتل هاتيك النساء.

وقالت سيلين كودرون، إحدى منظمات التجمع الذي دعت إليه مائة جمعية، إن "بلجيكا بلد معقد جدا مع عدة مستويات من السلطة الاتحادية والإقليمية والطائفية. وكل هذه المستويات تقوم بأشياء صغيرة ضد العنف الذي يطال النساء. لكن أول مطالبنا يتمثل في خطة وطنية".

وأضافت "نريد خطة منسقة لتكون متناغمة، ويمكن تخصيص ميزانية لها"، مشيرة إلى أهمية الوقاية "على مستويات المجتمع كافة".

وتابعت قائلة إن "معاقبة منفذي الجرائم أمر مهم، لكن ما نريده هو ألا يحدث عنف".

وحسب ائتلاف "ميرابيل" غير الحكومي، فقد ارتكبت 98 جريمة قتل بحق نساء منذ 2017 ببلجيكا، منها "20 على الأقل" منذ بداية 2019. وهذه الأرقام "تتجاوز معدل باقي الدول الأوروبية قياسا إلى عدد السكان".

وبمناسبة اليوم العالمي ضد العنف بحق النساء تقدم حزبان سياسيان في بلجيكا (الحزب الاشتراكي وحزب التحدي) كلا على حدة بمشروع قانون لإدراج جريمة قتل المرأة في القانون الجنائي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء البلجيكية.