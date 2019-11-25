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كُتّاب وآراء
السلطات اللندنية ترفض منح ترخيص جديد لـ"أوبر"
رفضت السلطات منح شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية ترخيصا جديدا للعمل في لندن، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بحسب ما ذكرته وكالة "برس أسوسيشن" للأنباء اليوم الاثنين.
وقال متحدث باسم هيئة النقل في لندن، وهي الجهة المسؤولة عن منح التراخيص: "لقد تم تحديد العديد من الانتهاكات التي تعرض الركاب وسلامتهم للخطر".
وتنتهي صلاحية الترخيص الحالي لـ"أوبر" قبل منتصف ليل الاثنين مباشرة، ولكن من المقرر أن يُسمح للشركة بمواصلة عملها، قيد طعنها على القرار، بحسب ما ذكرته "برس أسوسيشن".
من جانبها، قالت هيلين تشابمان، مديرة شؤون التراخيص والتنظيم والرسوم، "إن السلامة هي أولويتنا المطلقة. فبينما ندرك أن أوبر قد قامت بتحسينات، فإنه من غير المقبول أن تسمح للركاب بركوب السيارات الصغيرة مع سائقين من المحتمل أن يكونوا غير مرخصين وغير مؤمن عليهم".
وأضافت: "من الواضح أن الأمر يتعلق بظهور هذه القضايا، ولكنه يتعلق أيضا بأننا لا نثق في عدم حدوث مشكلات مماثلة مرة أخرى في المستقبل".
وتقول شركة "أوبر" على موقعها الإلكتروني إنها تعمل في 63 دولة وفي أكثر من 700 مدينة حول العالم، ولديها 91 مليون مستخدم نشط شهريا.
وكانت "أوبر" ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها سجلت صافي خسائر بلغ نحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام.