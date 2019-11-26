مقتل 13 جنديا فرنسيا بعد تصادم طائرتين في مالي

هسبريس ـ مُتابعة

قال مكتب الرئيس الفرنسي إن جنودا فرنسيين لقوا مصرعهم ضمن تحرك عسكري بدولة مالي.

بيان لـ"الإيليزي"، اليوم الثلاثاء، ذكر أن 13 جنديا فرنسيا لقوا مصرعهم في حادث طائرة هليكوبتر؛ أثناء عملية تستهدف المتشددين في مالي".

ووفق المصدر نفسه فإن الحادث نجم عن تصادم طائرتَي هليكوبتر، والضحايا جنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين و"كابورال".