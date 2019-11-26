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كُتّاب وآراء
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مقتل 13 جنديا فرنسيا بعد تصادم طائرتين في مالي
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:17
قال مكتب الرئيس الفرنسي إن جنودا فرنسيين لقوا مصرعهم ضمن تحرك عسكري بدولة مالي.
بيان لـ"الإيليزي"، اليوم الثلاثاء، ذكر أن 13 جنديا فرنسيا لقوا مصرعهم في حادث طائرة هليكوبتر؛ أثناء عملية تستهدف المتشددين في مالي".
ووفق المصدر نفسه فإن الحادث نجم عن تصادم طائرتَي هليكوبتر، والضحايا جنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين و"كابورال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ahmed86 الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 10:51
قال مكتب الرئيس الفرنسي إن جنودا فرنسيين لقوا مصرعهم ضمن تحرك عسكري بولاية مالي الفرنسية.
2 - lazaret الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 11:19
آش داكم المالي بعيدة عليكم بآلاف الكلومترات؟؟؟؟
فرانسا تقلب غير على صداع الراس.
فرانسا تقلب غير على صداع الراس.
3 - abas farid الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 11:44
Normal la France a l’obligation de surveiller ses biens dans ses colonies !!
Des richesses minières et naturelles immenses donc la puissance surplace s’impose pour la France !!
Des richesses minières et naturelles immenses donc la puissance surplace s’impose pour la France !!
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