روسيا تحذّر من هجمات كيميائية على إدلب في سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ثمة مقاتلين من تنظيمي "هيئة تحرير الشام"، بالاشتراك مع منظمة "الخوذ البيضاء"، يخططون للقيام باستفزازات كيميائية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفادت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" بأن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن سكان"سرمدا" شاهدوا مسلحين يصلون إلى البلدة، مطلع نونبر الجاري، في ثلاث شاحنات محملة بحاويات تحتوي على مواد كيميائية، وكذلك معدات تصوير فيديو احترافية.

وأضافت الوزارة أن المسلحين كانوا يقومون بتجنيد أشخاص للمشاركة في شن الهجمات، وأنهم يخططون لعمل مقاطع فيديو مزيفة عن الدمار الناجم عن الغارات الجوية، وإطلاق النار بالمدفعية على الأهداف المدنية، والاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب لاتهام الجيش السوري.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، وقتها، أن الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، هو "تبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ذكرت، في 13 مارس الماضي، أن العناصر المسلحة تستعد للقيام بعمل استفزازي في الغوطة الشرقية مع تمثيل استخدام الأسلحة الكيميائية.