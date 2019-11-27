تونس: أملاك عائلة بن علي مجمّدة في دول أوروبا

هسبريس ـ مُتابعة

قال مسؤول في مصالح نزاعات الدولة في تونس إن "العديد من الأملاك التي تعود لأفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لازالت مجمدة في عدة دول أوروبية".

وصرح المستشار منير الشاذلي لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء، بأن الأملاك مازالت تنتظر استكمال التحقيقات بشأنها قبل استعادتها.

كما أوضح المسؤول أن الرئيس بن علي، الذي توفى في وقت سابق في السعودية هذا العام، كان قد استولى على أموال من خلال شركات تابعة لأصهاره، خاصة بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد منذ 2011.

وصادرت السلطات في تونس عدة شركات وأصولا وعقارات تابعة لعائلة بن علي وأصهاره، ولحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لكنها لازالت تواجه عدة صعوبات وتعقيدات قانونية في استرجاع الأموال المهربة في الخارج.

وحسب المسؤول في مصلحة نزاعات الدولة فقد استعادت تونس، حتى الآن، 8،28 ملايين دولار من حساب في لبنان يعود لزوجة بن علي، ليلى الطرابلسي، و75،3 مليون دولار من حسابات سويسرية تعود لأصهاره.

كما استعادت تونس طائرة من نوع ''فالكون 900'' من سويسرا، تعود لصخر الماطري الصهر السابق لبن علي، ويختين آخرين لعائلة الرئيس الأسبق من إسبانيا وإيطاليا.