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الرئيسية | خارج الحدود | آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد المواقف الأمريكية

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد المواقف الأمريكية

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون ضد المواقف الأمريكية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 02:25

تظاهر آلاف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، الثلاثاء، تنديدا بمواقف الإدارة الأمريكية ضد القضية الفلسطينية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة العشرات بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في عدد من المدن عقب التظاهرات.

ودعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى مسيرات وفعاليات "الغضب" ردا على إعلان الإدارة الأمريكية مؤخرا عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تندد بـ"الانحياز" الأمريكي لإسرائيل، فيما علقت المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الدوام جزئيا.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في كلمة خلال تظاهرة وسط رام الله، على الرفض الفلسطيني الكامل لمواقف الإدارة الأمريكية، وآخرها اعتبار أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

واعتبر اشتية أن الولايات المتحدة الأمريكية "تقف وحدها معزولة في تأييد إسرائيل وسياساتها القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان"، مشيرا إلى رفض 14 من أصل 15 دولة في مجلس الأمن موقف واشنطن، وأعلن أنه تم التوجه فلسطينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قرار واشنطن الداعم للاستيطان، والتمسك برفض أي دور أمريكي في رعاية عملية السلام حاضرا ومستقبلا.

وفي غزة شارك المئات في تظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة رفضاً للإعلان الأمريكي بشأن الاستيطان، وللمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

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