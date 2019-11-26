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الرئيسية | خارج الحدود | التحالف بقيادة السعودية يطلق سراح 200 حوثي

التحالف بقيادة السعودية يطلق سراح 200 حوثي

التحالف بقيادة السعودية يطلق سراح 200 حوثي
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 22:06

قال التحالف بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء إنه أطلق سراح 200 أسير حوثي لدعم جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة خمس سنوات باليمن.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها علمت "باعتزام (التحالف) إطلاق سراح 200 أسير".

وقالت روث هيذرنجتون المتحدثة باسم اللجنة "إننا على اتصال مع الأطراف بهذا الشأن. ونحن على استعداد لتيسير عودة هؤلاء الأسرى لوطنهم".

وأوضح التحالف في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية سعودية أنه سيخفف القيود على المجال الجوي اليمني للسماح برحلات جوية تنطلق من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك للمساعدة في نقل من يحتاجون للعلاج الطبي في الخارج.

ورحب محمد علي الحوثي المسؤول الكبير بحركة الحوثي بخطوة التحالف ودعا إلى إطلاق سراح باقي الأسرى.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس 2015 لمواجهة جماعة الحوثي التي أزاحت الحكومة المعترف بها دوليا عن السلطة في صنعاء في عام 2014.

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