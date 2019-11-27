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روسيا تبدي أملها في تسوية قضية نزاع الصحراء
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:05
جدد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، في كلمة هاتفية مع ناصر بوريطة، رئيس الدبلوماسية المغربية، التأكيد على استعداد موسكو لتعميق الحوار السياسي مع المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.