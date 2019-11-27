روسيا تبدي أملها في تسوية قضية نزاع الصحراء

هسبريس من الرباط

جدد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، في كلمة هاتفية مع ناصر بوريطة، رئيس الدبلوماسية المغربية، التأكيد على استعداد موسكو لتعميق الحوار السياسي مع المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.