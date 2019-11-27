المفوضية الأوروبية تراهن على إصلاح نظام اللجوء

هسبريس - د.ب.أ

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيصلح نظام اللجوء وسيعزز الحدود الخارجية.

وقالت المسؤولة نفسها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: "الهجرة لن تنتهي ، وستبقي معنا. إنها مأساة أن تتلقى أم في فيتنام رسالة من ابنتها في أوروبا بأنها لا تستطيع أن تتنفس"، في إشارة إلى رسالة بعثت بها واحدة من 39 مهاجرا تم العثور على جثثهم في شاحنة الشهر الماضي.

وتابعت فون دير لاين بتشديدها على أن "المهاجرين الذين سيبقون في أوروبا يتعين أن يتم دمجهم، لكن يجب أيضا أن نضمن عودة هؤلاء الذين ليس لديهم أي حق في البقاء إلى ديارهم".

وكانت الرئيسة المنتخبة للمفوضية قد تعهدت بـ"عملية تحويل ستتناول كل جزء من المجتمع والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي"، وذلك خلال ولايتها الانتدابية التي تستمر خمس سنوات.

وقالت دير لاين: "سنفعل ذلك لأنه الشيء الصحيح، وليس نظرا لأنه سيكون أمرا سهلا. إننا مستعدون. أوروبا مستعدة. رسالتي بسيطة: دعونا نبدأ العمل".