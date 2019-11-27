24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراسة ألمانية: مخاطر الألومنيوم وخيمة على الصحة (5.00)

  2. حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)

  3. الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)

  4. حملة تعزز أنسنة ظروف الاعتقال بسجن وزان (5.00)

  5. حناجر مئات الطلبة تصدح بشعارات ضد انتخابات الرئاسة بالجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نتائج يوم دموي تشلّ إيقاع الحياة في جنوب العراق

نتائج يوم دموي تشلّ إيقاع الحياة في جنوب العراق

نتائج يوم دموي تشلّ إيقاع الحياة في جنوب العراق
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 13:44

قطعت أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق، اليوم الأربعاء، غداة يوم دموي في هذا البلد الذي يشهد، منذ شهري،ن اضطرابات تعد الأسوأ في تاريخه الحديث.

ويطالب المتظاهرون، منذ فاتح أكتوبر المنقضي، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها "فاسدة". وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفويا منذ عقود؛ وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها.

ليلة الأربعاء، وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال النهار في مدينة كربلاء، استخدم خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط قتيل حسب مصادر طبية، أعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية إغلاق جميع مدارس الأطفال الدينية في مدينتي كربلاء والنجف المقدستين، بالإضافة إلى مدينة الحلة، عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء.

وتواصل تصاعد سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء، على بعد 100 كيلومتر من جنوب بغداد، التي يزورها ملايين الشيعية سنويا، قادمين من عموم العراق ومختلف دول العالم.

وواصل متظاهرون قطع عدد كبير من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، ما أدى إلى قطع طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل، حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالي مائة جريح، أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن، وفقا لمصادر طبية.

وشهدت مدينة الديوانية التي تصدرت موجة الاحتجاجات، وتقع إلى الجنوب من كربلاء، الوضع نفسه، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس؛ فيما قطع متظاهرون أغلب الطرق بإطارات سيارة مشتعلة لمنع الموظفين من الوصول إلى مقرات عملهم؛ فيما انسحبت قوات الأمن لتجنب وقوع مواجهات معهم، وفقا لمراسل فرانس برس.

كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف، واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف.

وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية، حيث تقع حقول رئيسية للذهب الأسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد. واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، لكن العمل تواصل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين.

على الصعيد ذاته، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد. وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران إسمنتية.

وتأتي احتجاجات بغداد غداة ليلة صاخبة شهدتها ساحة التحرير الرمزية في وسط العاصمة لاحتفالات شارك فيها آلاف العراقيين بفوز منتخبهم الكروي على منتخب قطر في إطار تصفيات دورة الخليج.

وقتل ستة أشخاص جراء ثلاثة انفجارات شبه متزامنة وقعت الثلاثاء في مناطق متفرقة في بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متتبع من المغرب الأربعاء 27 نونبر 2019 - 14:32
تقنية حديثة في هذا العصر ولكن فئة من الفقراء لا يحسنون الاستعمال للهواتف الذكية فكيف سيتسنى لهم الاستفادة من الدعم المخصص لهم سؤال سيبقى بدون جواب لأن مساعدتهم رهينة الاستعمال الجيد لهذا التطبيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.