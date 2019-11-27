نتائج يوم دموي تشلّ إيقاع الحياة في جنوب العراق

هسبريس - أ.ف.ب

قطعت أغلب الطرق وأغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في جنوب العراق، اليوم الأربعاء، غداة يوم دموي في هذا البلد الذي يشهد، منذ شهري،ن اضطرابات تعد الأسوأ في تاريخه الحديث.

ويطالب المتظاهرون، منذ فاتح أكتوبر المنقضي، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها "فاسدة". وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفويا منذ عقود؛ وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلا منذ بدئها.

ليلة الأربعاء، وبعد ساعات من وقوع أعمال عنف للمرة الأولى خلال النهار في مدينة كربلاء، استخدم خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط قتيل حسب مصادر طبية، أعلنت الجهات المسؤولة عن إدارة العتبات الدينية إغلاق جميع مدارس الأطفال الدينية في مدينتي كربلاء والنجف المقدستين، بالإضافة إلى مدينة الحلة، عاصمة محافظة بابل الواقعة إلى الشرق من كربلاء.

وتواصل تصاعد سحب الدخان الأسود من مدينة كربلاء، على بعد 100 كيلومتر من جنوب بغداد، التي يزورها ملايين الشيعية سنويا، قادمين من عموم العراق ومختلف دول العالم.

وواصل متظاهرون قطع عدد كبير من الطرق في وسط المدينة وعلى مداخلها، ما أدى إلى قطع طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل، حيث شهدت الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين أعمال عنف خلفت حوالي مائة جريح، أغلبهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن، وفقا لمصادر طبية.

وشهدت مدينة الديوانية التي تصدرت موجة الاحتجاجات، وتقع إلى الجنوب من كربلاء، الوضع نفسه، حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس؛ فيما قطع متظاهرون أغلب الطرق بإطارات سيارة مشتعلة لمنع الموظفين من الوصول إلى مقرات عملهم؛ فيما انسحبت قوات الأمن لتجنب وقوع مواجهات معهم، وفقا لمراسل فرانس برس.

كما أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس في مدن الكوت والبصرة والحلة والنجف، واستمرت الاعتصامات بدون وقوع أعمال عنف.

وتواصلت الاحتجاجات في البصرة والناصرية، حيث تقع حقول رئيسية للذهب الأسود الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد. واعتصم متظاهرون عند شركة نفط ذي قار الحكومية شرق الناصرية، لكن العمل تواصل في حقول النفط الواقعة في كلا المحافظتين.

على الصعيد ذاته، استمرت التظاهرات في بغداد التي تعد المركز الرئيسي لاحتجاجات في البلاد. وانتشر متظاهرون يرتدون خوذا ويغطون وجوههم بشالات رقيقة لتجنب الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الأمن التي تتستر خلف جدران إسمنتية.

وتأتي احتجاجات بغداد غداة ليلة صاخبة شهدتها ساحة التحرير الرمزية في وسط العاصمة لاحتفالات شارك فيها آلاف العراقيين بفوز منتخبهم الكروي على منتخب قطر في إطار تصفيات دورة الخليج.

وقتل ستة أشخاص جراء ثلاثة انفجارات شبه متزامنة وقعت الثلاثاء في مناطق متفرقة في بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.