24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)

  2. زيت الزيتون يحمي من "التدهور العقلي والمعرفي" (5.00)

  3. توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)

  4. بنعبد القادر يستعرض منجزات المعهد العالي للقضاء (5.00)

  5. الملك يجدد حرص المغرب على التعاون مع موريتانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة التركية تحتجز مرتبطين بقتل معارض إيراني

الشرطة التركية تحتجز مرتبطين بقتل معارض إيراني

الشرطة التركية تحتجز مرتبطين بقتل معارض إيراني
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 28 نونبر 2019 - 14:37

قالت الشرطة التركية، اليوم الخميس، إنها احتجزت خمسة أشخاص فيما يتصل بقتل مواطن إيراني معارض لحكومة طهران.

ولقي الإيراني مسعود مولوي مصرعه بعد إطلاق النار عليه من سيارة، في حي "شيشلي" وسط اسطنبول، في 14 نونبر الجاري. وذكرت قناة "خبر ترك" أن مولوي كان موظفا سابقا بالمخابرات الإيرانية قبل أن يصبح معارضا.

وقالت الشرطة إن بين المحتجزين الشخص الذي يُعتقد أنه أطلق الرصاص، ويُشتبه في أن الأربعة الآخرين ساعدوه في الحصول على السلاح المستخدم والاختباء عقب الاغتيال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.