الشرطة التركية تحتجز مرتبطين بقتل معارض إيراني

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشرطة التركية، اليوم الخميس، إنها احتجزت خمسة أشخاص فيما يتصل بقتل مواطن إيراني معارض لحكومة طهران.

ولقي الإيراني مسعود مولوي مصرعه بعد إطلاق النار عليه من سيارة، في حي "شيشلي" وسط اسطنبول، في 14 نونبر الجاري. وذكرت قناة "خبر ترك" أن مولوي كان موظفا سابقا بالمخابرات الإيرانية قبل أن يصبح معارضا.

وقالت الشرطة إن بين المحتجزين الشخص الذي يُعتقد أنه أطلق الرصاص، ويُشتبه في أن الأربعة الآخرين ساعدوه في الحصول على السلاح المستخدم والاختباء عقب الاغتيال.