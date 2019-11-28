24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/11/2019
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- معاملات "مناجم" تسجل تراجعاً طفيفاً نهاية شتنبر
- فنانون يناهضون "العنف الرقمي" ضد المغربيات بالهاتف والإنترنت
- البوريقي يغازل حبيبته في "أحبك حتى الجنون"
- آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة
- آباء تلاميذ المدارس الفرنسية يحتجون بالمغرب
عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان (5.00)
توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" (5.00)
- "الروتين اليومي" يتصدر "الطوندونس المغربي" بالإيحاء "الجنسي" - (80)
- تفاقم العجر التجاري يدفع المغرب إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر - (58)
- توالي جرائم قتل الأطفال ورمي الرضع بالأزبال يصدم "فيسبوكيين" - (33)
- والي بنك المغرب: الفساد يُعيق مسار التنمية ويُهدد السِلم الاجتماعي - (33)
- آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ألمانيا تعتزم إصدار قرار بحظر أنشطة "حزب الله"
الخميس 28 نونبر 2019 - 15:08
ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية أن الحكومة الاتحادية تعتزم حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني.
ونقلت المجلة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن مصادر داخل الحكومة الاتحادية، فإن الخارجية الألمانية اتفقت على ذلك الأسبوع الماضي، مع كل من وزارتي الداخلية والعدل.
وأكدت المجلة أنه من المحتمل أن يصدر قرار ساري المفعول بهذا الشأن، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات والداخلية الاتحادية، المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وحسب المصادر فإن القرار سيساوي فورا أنشطة الحزب وأعضائه في ألمانيا بأنشطة حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" الإرهابي.