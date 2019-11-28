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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تعتزم إصدار قرار بحظر أنشطة "حزب الله"

ألمانيا تعتزم إصدار قرار بحظر أنشطة "حزب الله"

ألمانيا تعتزم إصدار قرار بحظر أنشطة "حزب الله"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 28 نونبر 2019 - 15:08

ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية أن الحكومة الاتحادية تعتزم حظر أنشطة "حزب الله" اللبناني.

ونقلت المجلة على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن مصادر داخل الحكومة الاتحادية، فإن الخارجية الألمانية اتفقت على ذلك الأسبوع الماضي، مع كل من وزارتي الداخلية والعدل.

وأكدت المجلة أنه من المحتمل أن يصدر قرار ساري المفعول بهذا الشأن، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات والداخلية الاتحادية، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وحسب المصادر فإن القرار سيساوي فورا أنشطة الحزب وأعضائه في ألمانيا بأنشطة حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" الإرهابي.

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