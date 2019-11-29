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الرئيسية | خارج الحدود | اضطراب حملة الانتخابات الرئاسية يكشف التوتر السائد في الجزائر

اضطراب حملة الانتخابات الرئاسية يكشف التوتر السائد في الجزائر

اضطراب حملة الانتخابات الرئاسية يكشف التوتر السائد في الجزائر
آمال بللوفي وايمريك فانسنو*
الجمعة 29 نونبر 2019 - 01:00

تجري الحملة الانتخابية بالجزائر في ظروف مضطربة، من مظاهرها الفوضى التي تصاحب التجمعات الانتخابية، ما يُبرز التوتر المحيط بالاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المرفوض من جزء كبير من الجزائريين.

والنقاش في الجزائر ليس: مع أو ضد هذا المرشح أو ذاك؟ لكن: مع أو ضد الاقتراع؟ ويواجه جميع المترشحين المعارضة الشديدة نفسها.

ومنذ بداية الحملة الانتخابية، في 17 نونبر، تجنب المرشحون الخمسة المدن الكبرى في شمال البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وغالبا ما يعلنون عن تنقلاتهم في اللحظة الأخيرة.

لكن هذا لا يمنع استقبالهم بانتظام من قبل المتظاهرين المعارضين الذين ينجحون أحيانًا في تعطيل اجتماعاتهم أو التشويش عليها، على الرغم من الانتشار القوي والدائم للشرطة.

وكل المترشحين شاركوا أو دعموا إلى حد ما رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُجبر في بداية أبريل على الاستقالة بعد 20 عامًا في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.

لكن المحتجين يرون فيهم أيضاً شركاء في السلطة التي تديرها بحكم الأمر الواقع القيادة العسكرية منذ رحيل بوتفليقة. وعلى رأس هذه القيادة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع.

وكذلك يعتبرونهم شركاء في النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، الذي يسعى، بحسب الحراك، الآن، إلى تجديد نفسه من خلال صناديق الاقتراع، بعد أن فشل في إنهاء تسعة أشهر من الاحتجاجات المستمرة.

وكثيرا ما يعقد المترشحون تجمعاتهم في قاعات صغيرة نصف فارغة، ويحاولون بعناء إقناع الحاضرين بأنهم يدعمون الحراك وسوف يلبّون مطالبه.

وقبل ذلك، يصارعون من أجل إقناع المواطنين بالتصويت في 12 ديسمبر، في بلد يعد فيه الامتناع عن التصويت الطريقة الوحيدة لتحدي النظام الذي يرفض التغيير.

وفي 2017 كانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 37٪ فقط و50٪ في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحتى هذه الأرقام ربما تكون "مضخمة"، بحسب مراقبين.

وكانت الانتخابات-في ظل شبهات بالتزوير-تجري حتى الآن في الجزائر "وسط حالة عدم مبالاة عامة وبمشاركة قاعدة ناخبين معروفة" تتألف بشكل أساسي من أنصار حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الوحيد الحاكم سابقا) وتشكيلات سياسية حليفة له وجمعيات مرتبطة به، كما أوضحت لوكالة فرنس برس لويزة دريس آيت حمادوش.

وأضافت آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر: "حاليا، تحولت اللامبالاة إلى حركة احتجاجية نشيطة".

وبعد إلغاء انتخابات خلافة بوتفليقة وإنهاء حكم الرئيس الانتقالي، في الرابع من يوليو بسبب غياب المترشحين، لا يبدو أن السلطة مستعدة للتراجع هذه المرة، خاصة مع توجيهات القيادة العسكرية بضرورة الخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية.

خطر العنف

خلافا لما هو باد للعيان، عبّر الفريق أحمد قايد صالح عن إعجابه "بالهبّة الشعبية" لدعم الانتخابات من خلال "مسيرات عفوية" لم يشارك فيها إلا أعداد قليلة، وكأنه لم يسمع الشعارات المعادية التي تصدح بها حناجر المحتجين في التظاهرات الأسبوعية.

في المقابل، فإن المعارضين للانتخابات لم يستسلموا، فقاموا بنزع صور المترشحين من اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية وكتبوا عليها عبارات لدعم الحراك أو ألصقوا عليها صور المعتقلين أو حتى علقوا عليها أكياس قمامة.

واعتبر سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الشعب "يفعل كل ما باستطاعته لإفشال هذه الانتخابات (...) وهم يضغطون من أجل أن تتراجع السلطة أو أن ينسحب المترشحون".

لكن السلطة "ستنظم الانتخابات مهما حدث، وحتى بنسبة مشاركة غير لائقة"، كما توقع المحلل السياسي محمد هناد.

ومع اقتراب تاريخ الاقتراع، تزداد المواقف تصلبا وتزداد معها المخاوف من التطرف من كلا الجانبين.

وضاعف الفريق قايد صالح من التحذيرات ضد معارضي الانتخابات، الذين شبههم ضمنيًا بخونة الوطن. كما أن "المسيرات العفوية" لدعم الجيش والانتخابات تثير غضب الحراك الذي يقابلها بمظاهرات مضادة يتم قمعها في كثير من الأحيان.

وعبر محمد هناد عن قلقه من "خطر الانزلاق" نحو العنف في وقت تحاول فيه السلطة "تحريض جزء من الشعب ضد جزء آخر"، بينما ينادي الحراك منذ بدايته بـ"السلمية"، واستطاع الحفاظ على ذلك في تظاهراته.

وبالنسبة لآيت حمادوش، فإن التطرف في المواقف يحمل مخاطر انقسام عميق في البلد: فبالإضافة إلى "الانقسام العمودي بين الحكام والمحكومين"، قد نشهد "انقساما أفقيا داخل المجتمع".

ومع ذلك، فإن "التحريض على العنف ليس في مصلحة أي طرف، لأن ما قد تجنيه السلطة على المدى القصير سيتحول إلى استحالة ممارسة الحكم بعد الانتخابات"، كما حذرت الأستاذة الجامعية.

*أ.ف.ب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خبير في شؤون بورقعة الجمعة 29 نونبر 2019 - 01:24
قرابة السنة من الاحتجاج والحراك المتواصل وفي الأخير يتم وضع خمسة وجوه قديمة مألوفة فاسدة تغوص حتى اذنيها في مستنقع الفساد مع جنرالات العار كمنقذ للشعب الجزايري وكمترشحين للانتخابات بعدما أنزلهم الجيش بالمظلات فوق رؤوس المحتجين ليقول لهم القايد صالح اختروا دمية حتى نسد الفراغ وتكف الايادي الخارجية عن الكلام علينا ليل نهار ، هذه هي الكوميديا الجزايرية
هولاء المترشحين عوض ان يتكلموا عن مشاكل الشعب انشغلوا جميعا بخطاب العداء ضد المغرب والهجوم على وحدة المغرب الترابية مما يوكد انهم يقرأون من نفس الورقة التي ترسل لهم من المخابرات العسكرية ونظام كابرانات فرنسا وبقايا اولاد الحركي الحاكم الحقيقي للجزائر الجريحة ..
هذه الانتخابات هي نكتة واتمنى ان لا تفلت الامور عن نصاب التعقل لان هذا النظام العسكري سيفعل بالجزائريين أضعاف ما فعله بشار وفترة التسعينات لدليل على قدرة هذا الجيش الغير وطني على ذبح كل الشعب الجزايري مقابل الحفاظ على مفاتيح البترول والغاز ..

وفقكم الله يا شعب الشهداء فالمستقبل مظلم في ظل وجود نظام عسكري كوري شمالي ديكتاتوري لا يرحم ولا يسمع .
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2 - كابو نيگرو الجمعة 29 نونبر 2019 - 01:58
الجملة التي تلخص حالة في الجزائر هي :هل ستنتخب ام لا،أصحاب المعارضة اجد ان لهم اسباب منطقية ،يعرفون ان الانتخابات ليست إلا إعادة بناء النظام السابق و لن يتغير اي شيء و سيضيع جهد ازيد من تسع اشهر من النضالات في يوم واحد،و اصحاب الرأي الثاني يريدون فقط ان ينتخبو مهما كانت النتيجة لأنهم إما لديهم مصالح شخصية مهمة مع النظام او ليسو مستعدين للتغيير ويحبون ان يعودو لوضعهم السابق او خائفين من غضب الجيش على الكُل .
على كل حال نتمنى ان يخرجو بنتيجة مرضية للاغلبية و بدون عُنف و في نضري الشخصي ان يعقل الجيش و ينظر الى المشهد العام و صورة الجزائر داخليا و خارجيا و يعيد حساباته و يتراجع عن هذه المسؤوليات التي اصلا ليست من اختصاصه و يعطي مفاتيح للمدنيين كي يعيدو توزيع النظام بشكل ديموقراطي اي الجيش تحت اوامر السياسيين و ليس العكس
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