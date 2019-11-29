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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتقان يدفع البوليساريو إلى توزيع "الاتهامات"

الاحتقان يدفع البوليساريو إلى توزيع "الاتهامات"

الاحتقان يدفع البوليساريو إلى توزيع "الاتهامات"
هسبريس - مصطفى شاكري
الجمعة 29 نونبر 2019 - 18:50

حالة عزلة تعيش على وقعها جبهة البوليساريو الانفصالية جراء أجواء الاحتقان الداخلي الذي وصل إلى حد اقتحام مقر إقامة زعيم الجبهة في تندوف من لدن المعارضة، وانضافت إليه تحذيرات مدريد لمواطنيها بشأن السفر إلى المخيمات المحفوفة بالمخاطر، ما تسبّب في استنفار لقيادات الجبهة، حيث خرج محمد خداد، المتحدث باسم البوليساريو، بتصريح قال فيه إن "تصريحات وزارة الخارجية الإسبانية غير مبررة".

وأضاف خداد، في خرجته الإعلامية التي نقلت مضامينها مَنابر مقربة من قيادة التنظيم الانفصالي، أن تحذيرات العاصمة مدريد "توضح تواطؤ الحكومة الإسبانية مع المغرب"، موردا أن "المملكة تعيش على وقع مشاكل على المستوى الداخلي"، مدعيا وجود "قلق بالغ من القرارات التي سيتخذها المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو المنعقد في التفاريتي".

وسبق لوزارة الخارجية الإسبانية أن حذرت مواطنيها من زيارة معسكرات الصحراويين في منطقة تندوف بالجزائر، معتبرة أن السفر إلى المخيمات "محفوف بالمخاطر بسبب عدم الاستقرار في شمال مالي والنشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة"، وأوصت بضرورة الامتناع عن زيارة المخيمات، والحدود مع مالي، والنيجر، وليبيا، وموريتانيا.

منسق جبهة البوليساريو الانفصالية مع بعثة "المينورسو" ذهب إلى القول إن "المغرب سيكون مسؤولا مباشرًا عن أي عمل إرهابي ضد مخيمات المحتجزين الصحراويين ومحيطها"، مدعيا أن "المغرب أول مصدر للإرهابيين في العالم".

واعتبر خدّاد أن التنبيهات الصادرة عن الخارجية الإسبانية "مثيرة للشكوك"، وقال: "لقد أتت عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المغربي إلى مدريد، الأربعاء، حيث جرى استقباله من لدن رئيس الحكومة بالنيابة، بيدرو سانشيز"، قبل أن يعلن أن "البوليساريو تحمل المغرب مسؤولية أي عدوان بالمنطقة".

وتأتي هذه التصريحات عقب التقارب بين الرباط ومدريد في الآونة الأخيرة، حيث استقبل رئيس الحكومة الإسبانية المؤقت، بيدرو سانشيز، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتباحثا حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لدخول الاتفاق الزراعي والبحري حيز التنفيذ بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وشموله للأقاليم الجنوبية الصحراوية. كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، التي انخفضت بنسبة 55 في المائة خلال السنة الجارية مقارنة مع العام الماضي، وفق المعطيات الصادرة عن الحكومة الإسبانية.

في مقابل ذلك، تعيش الجبهة توترا داخليا في الفترة الأخيرة، نتيجة شنّها لسلسلة اعتقالات متوالية للمعارضين السياسيين، حيث أقدم العشرات من الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على اقتحام مقر إقامة زعيم التنظيم، إبراهيم غالي، لمطالبته بالإفراج الفوري عن أحد المعتقلين بسبب مواقفه المعارضة.

وتسببت الوضعية الداخلية المتأزمة لجبهة البوليساريو الانفصالية في زيادة المخاطر الأمنية المترتبة عن تسريب أسلحتها بمنطقة الساحل، الأمر الذي جعل المملكة تواجه تهديدات حقيقية في الحدود الجنوبية، ومرد ذلك إلى السياسة التي كانت تنهجها الجبهة خلال العقود الماضية بدعم من جنرالات الجزائر، القاضية بتزويد ساكنة مخيمات تندوف بالأسلحة بدون مقابل بغية تكوين ما تُسميه بـ"الجيش الصحراوي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Fatim-zahra الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:14
لم يعد احدا عاقلا في العالم يصدق هذه الهرطقات و الهلوسات و الكلام الفارغ, تصريحات مضحكة فعلا ههههه
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5
2 - ana الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:17
يجب فتح أو إنشاء طريق رابط بين الحدود المغربية ومخيمات تندوف تحت رعاية الامم المتحدة يسمح بتنقل الأشخاص وسينتهي مشكل الصحراء المبتكر.
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4
3 - ولد ماما الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:18
انها رقصة الديك المذبوح... كثرة التصريحات من المرتزقة بدون اي هدف الا تصريف النظر عما يجري داخل مخيمات العار... الضربة القاضية باتت وشيكة هذه المرة من داخل التنظيم الانفصالي...
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5
4 - المغربي الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:31
جماعة من البلداء يسترزقون على حساب مغاربة محتجزين كلهم أمل الالتحاق بوطنهم ليعيشوا معززين مكرمين بين اخوانهم....الأصل التجاري اللذي شكل و منذ مدة مصدر الاسترزاق لهؤلاء الانتهازيين يتهاوى و يستوي بالارض يوم بعد يوم. ..أرادوا الباس الحق بالباطل واضعاف المغرب فحصل العكس وتقوى المغرب يوم بعد يوم. ...نحن هنا نعيش بشعار الله الوطن الملك وانتم إلى مزبلة التاريخ
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5
5 - مراقب من قريب... الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:33
الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مخطئة مؤخرا في تحرياتها عندما اعتبرت تواجد مرتزقة البوليزاريو في منطقة جغرافية خطيرة جعلها على صلة أكيدة مع المنظمات الإرهابية المتخصصة في تهريب السلاح والمخدرات وهو نفس المعلومات التي توصلت إليها المخابرات الإسبانية بحكم تواجد العديد من الجمعيات الخيرية التي تعمل في نطاق العمل الإنساني على علاقات وطيدة مع عائلات المحتجزين بمخيمات تندوف وهذا ما جعل الحكومة الإسبانية تحدر أول أمس مواطنيها من التوجه إلى مخيمات تندوف
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3
6 - Abdellatif , الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:34
Tribus rguibat reste à rguibat en Algérie et tribus marocaines du Sahara marocaine reste au Maroc malgré que le tout est marocain. 55
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0
7 - مغربي الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:36
على الانفصاليين التفكير جيدا. عسكر جنيرالات الجزاءر الدي يساندكم مند ولادتكم في اندتار وانتحار. ما عليكم سوى الرجوع او خلق دويلة في تندوف .
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4
8 - amaghrabi الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:42
والله وبالله وتالله امنيتي منذ ان فتحت عيني على قضية الصحراء وانا أتمنى ان يرجع اخواني المحتجزين في الأراضي الجزائرية وهي أراضي مغربية مغتصبة ومع الأسف,كنت دائما أتمنى ان يرجع هؤلاء المغاربة المحتجزين الى وطنهم ويشاركون بايديهم في بناء جهتهم ومستقبل أبنائهم واحفادفهم.ولكن في هذه الأيام شعرت بالخوف حينما اقرأ الاخبار من جريدتنا الرائعة هسبريس,واطلعت عما يقع في خيام المرتزقة من تجاوزات سياسية وارهابية واجرامية أصبحت اغير رأيي وأتمنى من دولتنا ان ترفض الرجوع لان هؤلاء اصبحوا يشكلون خطرا على الوطن والمواطنين,واخواننا في الصحراء اذا عاد الهم مثل هؤلاء الإرهابيين فانهم سيعيشون الإرهاب والخوف وسفك الدماء ووو وستصل شرارتهم الى باقي المدن المغربية الداخلية والشمالية.يجب اليوم على دولتنا ان ترفض عودتهم وان ترفض التصالح مع الدولة الجزائرية الخبيثة لان هؤلاء اذا بقوا في الجزائر فسيصبحون خطرا على الدولة الجزائرية ونحن لا نقبلهم وان قبلنا بعضهم سنفتشهم وتتباحث معهم أجهزة امننا ويطلعون على نواياهم بعد ذلك نقبله ان نغلق عليه أبواب الحدود ونتركه يسيح في ارض الجزائر
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0
9 - مهاجر من ألمانيا الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:43
لماذا لا نسمي الاشياء بمسياتها ونتمسك بحقوقنا دون خوف او استحياء لماذا عند نذكر سبتة ومليلية نقول المدينتان المحتلتان ولا نقول تندوف المحتلة ونقول بتندوف الجزائر
اذا لم تكن تندوف محتلة لماذا ربحنا العداوة مع الشعب الجزائري بعد الاستقلال مباشرة وكانت الشرارة التي رسخت الخلاف بين الشعبين لحد والتي ما زالت تكبر ككرة الثلج
اذا لم تكن مغربية فلنقل ذلك صراحة ونقوم بترسيم الحدود أما اذا كانت مغربية فانه من حق الشعب المغربي ان يطالب بها صراحة وعلانية أم ندرسها في المدارس بانها مغربية ونخفيها في الجانب الرسمي والاعلامي فهذا إما نفاق أو خوف وهما وصفان لا نرضى بهما
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5
10 - اولاد امراح الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:58
كل الخطابات التي تصدر من البوليساريو ليست الا خطابات جنيرالات الجزاءر المعادية للمغرب وللشعب الجزاءري للدفاع عن الثروة وخوفا من الحساب فرغم كل هاته الاحتجاجات ليس هناك امل للتغيير.
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11 - متقاعد الجمعة 29 نونبر 2019 - 20:06
كل من يقول كلمة حق ولو كانت اسبانيا والاتحاد الأوروبي وووو فهومدعم من طرف المغرب في نظر شرذمة من الانفصاليين!! يجب على بالبوليزاريو أن يعلم جيدا بأن المغرب بلد محصن بملكه أعزه الله وجيشه الأبي وشعبه!! المغرب لا يعترف حتى بوجودكم ! المغرب متجه نحو جنرالات الجزاءرالتي انهكت شعبها !! الشعب الحر الأبي!! الشعب المغربي وجيشه الأبي على استعداد لأي طاري من طرف جنرالاتكم المنبودين من الشعب الجزائري الحر!!! انتظرونا .سوف يفاجءكم المغرب في عقر داركم !!!
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12 - مغربي صحراوي الجمعة 29 نونبر 2019 - 20:06
بفضل وسائل الإعلام والاتصال الحديثة لم يعد باسثطاعة القنوات الرسمية للأنظمة الإنتهازية أن تمرر أكاذيبها ومغالطاتها لسكان المخيمات وأصبح بامكان المحتجزين الحصول على المعلومة بوسائل مختلفة وقد أدركوا أخيرا أنهم مجرد أداة بين يدي عصابة البوليزاريو ورؤساءهم عصابة جنرالات الجزائر الذين يتاجرون بمآسيهم ويمررون الصفقات الضخمة للسلاح والمساعدات الإنسانية على ظهورهم
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