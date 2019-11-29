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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا

إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا

إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا
هسبريس - رويترز
الجمعة 29 نونبر 2019 - 15:49

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية.

وذكرت الشرطة في بيان "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع "تويتر" شاحنة متوقفة على الجسر.

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