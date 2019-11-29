مقتل شخص في إطلاق نار بقلب العاصمة البريطانية

هسبريس - رويترز

قال مصدر أمني لـ"رويترز" إن الشرطة البريطانية أطلقت النار على رجل اليوم الجمعة بعد حادث طعن في منطقة جسر لندن بقلب العاصمة البريطانية، بينما ذكرت" محطة سكاي نيوز" التلفزيونية إن رجلا قتل بالرصاص.

وأظهرت لقطات فيديو وصور على موقع "تويتر" بضع سيارات تابعة للشرطة وحافلات على الجسر وحافلة متوقفة تشغل عدة حارات.

وأظهر مقطع فيديو مدته 14 ثانية على "تويتر" تم تصويره من موقع مرتفع على الجانب الآخر من الشارع ما بدا أنهم ثلاثة من ضباط الشرطة يتراجعون مبتعدين عن رجل راقد على الرصيف.

وكان اثنان من الضباط يصوبان بندقيتيهما نحو الرجل الذي يمكن ملاحظة أنه يتحرك ببطء. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من اللقطات.

وقالت الشرطة في بيان "تم استدعاء الشرطة الساعة 1.58 بعد الظهر لحادث طعن في مكان قريب من جسر لندن... اعتقلت الشرطة رجلا. نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا".

وذكر شهود لوسائل إعلام بريطانية أن الشرطة وصلت بسرعة إلى مكان الحادث بعد سماع دوي أعيرة نارية.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إنه يعتقد أن شخصا ما أصيب بالرصاص.

كان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.