إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي.

وذكرت شرطة المدينة في بيان أن أجهزة الطوارئ موجودة بالمكان.