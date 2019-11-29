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إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمدينة لاهاي
الجمعة 29 نونبر 2019 - 20:40
قالت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في حادث طعن بشارع تجاري في لاهاي.
وذكرت شرطة المدينة في بيان أن أجهزة الطوارئ موجودة بالمكان.