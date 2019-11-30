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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجومٍ في لندن

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجومٍ في لندن

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجومٍ في لندن
هسبريس - رويترز
السبت 30 نونبر 2019 - 10:47

أعلنت الشرطة البريطانية أن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنا في لندن، الجمعة، فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما والذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية وأفرج عنه من السجن العام الماضي.

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا في بيان إن "هذا الشخص كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية.

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