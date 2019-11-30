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الرئيسية | خارج الحدود | محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات

محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات

محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات
هسبريس - د.ب.أ
السبت 30 نونبر 2019 - 16:30

كشفت وزارة العدل السعودية اليوم السبت عن أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، قد بلغت 71 طلبًا لاستعادة نحو 288 مليون ريال خلال الثلاثة أشهر الماضية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية(واس) اليوم السبت عن وزارة العدل، القول ان "المنطقة الشرقية تصدرت قائمة الطلبات بـ 31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ 19 طلبًا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمالي مبالغ تقدر بـ 36.7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ 10 طلبات بقيمة بـ 300 ألف ريال.

ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

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