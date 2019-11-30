طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة

هسبريس من الرباط

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ على الأقل موقعا شمال بلدة لاهيا ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة.

وكانت مدفعية وطائرات الاحتلال استهدفت في ساعة متأخرة من ليلة أمس ، موقعين شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.

وتعمد طائرات الاحتلال إلى قصف مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين في غزة في ساعات الليل والفجر، ما يلحق بها أضرارا وخسائر .

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فلسطينيين اثنين من جنين، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، أثناء عودتهما من رام الله إلى جنين.