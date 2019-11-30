24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. احتيال ضريبي (5.00)

  2. جرائم مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي (5.00)

  3. المغرب.. مرشح الغرب الجزائري (5.00)

  4. اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)

  5. "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
هسبريس من الرباط
السبت 30 نونبر 2019 - 12:48

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ على الأقل موقعا شمال بلدة لاهيا ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة.

وكانت مدفعية وطائرات الاحتلال استهدفت في ساعة متأخرة من ليلة أمس ، موقعين شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.

وتعمد طائرات الاحتلال إلى قصف مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين في غزة في ساعات الليل والفجر، ما يلحق بها أضرارا وخسائر .

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فلسطينيين اثنين من جنين، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، أثناء عودتهما من رام الله إلى جنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.