24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نجمة السينما ناوُمي واتس توزّع الابتسامات في ساحة "جامع الفنا"
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
- حريق يلتهم شقة بالبيضاء
- جمعيات تطالب بتجويد خدمات الصحة في أرفود
اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)
"بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" (5.00)
- لجنة مركزية تحقق في مزاعم خروقات مباريات "أساتذة الأكاديميات" - (77)
- "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" - (71)
- دراسة بـ270 مليون سنتيم تقتفي آثار العنف لدى الشباب المغربي - (52)
- هكذا فوتت "باب دارنا" شققا "وهمية" .. و40 مليارا خسائر "مؤقتة" - (52)
- مبروكي: مغاربة يخدعون الوطن بـ"تَّحْرامِيّاتْ" ويسخرون من "النِّيَّة" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقعا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ على الأقل موقعا شمال بلدة لاهيا ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران داخله وإلحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين القريبة.
وكانت مدفعية وطائرات الاحتلال استهدفت في ساعة متأخرة من ليلة أمس ، موقعين شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.
وتعمد طائرات الاحتلال إلى قصف مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين في غزة في ساعات الليل والفجر، ما يلحق بها أضرارا وخسائر .
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، فلسطينيين اثنين من جنين، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، أثناء عودتهما من رام الله إلى جنين.