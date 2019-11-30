الشرطة الإسبانية تضبط مخزن مخدرات ببرشلونة

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم السبت عن ضبط 631 كيلوغراما من مخدر "ميثامفيتامين"، بأحد المخازن القريبة من مدينة برشلونة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه هي أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا من هذا المخدر، مشيرة إلى أن المخدرات المضبوطة كانت مخبأة داخل 26 كرتونة، تحتوي كل واحدة على حوالي 40 عبوة، وذلك داخل المخزن الواقع في مدينة بادالونا.

وأضافت السلطات الإسبانية أن هذه الضبطية تمثل "علامة فارقة" في التعاون الشرطي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة و"صفعة قوية لأنشطة جلب المخدرات إلى السوق الأوروبية ".

كما لفتت إلى أنه تم القبض على شخصين مشتبه بهما في إسبانيا وأربعة في دول أخرى.

وبدأت هذه العملية مطلع 2018، حيث بعثت الشرطة الأوروبية (يوروبول) إلى الشرطة الإسبانية بإشارات عن الجماعات الإجرامية القائمة انطلاقا من إسبانيا على تنظيم جرائم شراء وتخزين ونقل كميات كبيرة من المخدرات.

وتمكنت السلطات في نهاية المطاف من اكتشاف المخزن والكمية الضخمة من المخدر.