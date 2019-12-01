هيغ جينجوب يفوز بولاية رئاسية إضافية في ناميبيا

هسبريس - رويترز

قالت مفوضية الانتخابات في ناميبيا، اليوم السبت، إن الرئيس الحالي هيغ جينجوب فاز في الانتخابات الرئاسية وحصل على 56.3 في المئة من الأصوات المعبر عنها.

وحل في المرتبة الثانية باندوليني إيتولا بحصوله على 29.4 في المئة من الأصوات؛ وهو طبيب أسنان اتجه إلى السياسة وصار عضوا في حزب منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا الحاكم، لكنه خاض غمار هذه الانتخابات كمرشح مستقل.

وجاء في المركز الثالث ماك هنري فيناني، زعيم حزب المعارضة الرسمي في البلاد، وقد نال 5.3 في المئة من الأصوات.