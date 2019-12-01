منفذ الهجوم الإرهابي على "جسر لندن" يستلهم فكر تنظيم القاعدة

ج.فالكونبريدج وم.هولدن من لندن*

قبل تسع سنوات من تنفيذ عثمان خان هجومه العشوائي بسكين قرب جسر لندن، وقتله شخصين، سمعته أجهزة الأمن البريطانية وهو يناقش كيفية استخدام كتيب إرشادات لتنظيم القاعدة عن صنع قنبلة أنبوبية.

كانت تلك مجرد جزئية صغيرة من المحادثة، التي جمعتها الأجهزة الأمنية مع معلومات مخابراتية أخرى عن مؤامرة لتفجير بورصة لندن، التي دفعت الشرطة البريطانية إلى اعتقال خان، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 19 عاما، ومجموعة من الرجال الأكبر سنا في 20 ديسمبر 2010.

وعوقب خان (28 عاما) بعد إدانته عام 2012 بالسجن ثماني سنوات على الأقل، على أن تقيم لجنة إطلاق السراح المشروط مدى خطورته على العامة قبل إطلاق سراحه. وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2018 دون أي تقييم من لجنة إطلاق السراح المشروط.

وسلح خان نفسه، أمس الجمعة، بسكاكين كبيرة، وارتدى سترة ناسفة زائفة، ونفذ هجوما عشوائيا عند مؤتمر لإعادة تأهيل السجناء السابقين قرب جسر لندن.

وواجه عدد من المارة المهاجم وطرحوه أرضا، قبل أن يحيط به ثلاثة من ضباط الشرطة المسلحين، الذين أطلقوا عليه النار مرتين وفارق الحياة.

وكتب نيل باسو، مساعد مفوض الشرطة وأكبر ضابط لمكافحة الإرهاب في بريطانيا، في بيان "هذا الشخص كان معروفا لدى السلطات".

وأضاف "من الواضح أن أحد خيوط التحقيق الأساسية حاليا هو التعرف على كيفية تمكنه من تنفيذ هذا الهجوم".

ونقلت وكالة الأنباء "أعماق"، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، عن التنظيم قوله إن الهجوم، الذي وقع أمس الجمعة، بجسر لندن من تنفيذ أحد مقاتليه، وإنه كان استجابة لدعوته باستهداف الدول المشاركة في التحالف الذي يقاتل التنظيم.

وقبل انتخابات 2017، قاد ثلاثة متشددين سيارة فان وصدموا بها مجموعة من المارة، ثم طعنوا آخرين بالمنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة 48 شخصا على الأقل.

وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته آنذاك، لكن السلطات البريطانية شككت في تلك المزاعم.

مخيم المجاهدين

تحول خان، وهو بريطاني تنحدر أسرته من الجزء الخاضع لباكستان بإقليم كشمير، إلى التشدد عبر دعاية على الإنترنت نشرها تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، خاصة دعاية المتشدد أنور العولقي.

وقُتل العولقي، الذي تصفه المخابرات الأمريكية بأنه "رئيس العمليات الخارجية" في فرع القاعدة باليمن وخبير يتمتع بالذكاء في التعبير عن الإسلاميين على الإنترنت، في ضربة بطائرة مسيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2011.

وكان خان جزءا من جماعة من المتشددين من مدينة ستوك بإنجلترا أقامت صلات وثيقة مع متشددين من لندن وكارديف عاصمة ويلز.

وسعى هؤلاء المتشددون إلى وضع قنبلة في مرحاض ببورصة لندن.

ومع معرفته وتأييده لخطط القنبلة، وبحثه أيضا عن سبل لتفجير حانات محلية، فقد تفتق ذهنه، هو وغيره من أفراد مجموعته، عن خطة كبرى هي إقامة مخيم بجوار مسجد في كشمير لتدريب المتشددين الجهاديين.

وقال القاضي ألن ويلكي، عندما حكم على خان عام 2012، إن "مجموعة ستوك كانت ‬‬ الأبرز". وأضاف "كانوا يعتبرون أنفسهم جهاديين أكثر جدية من غيرهم".‬‬

واعتزم خان السفر إلى المخيم لشحذ مهاراته، ومن بينها التدريب على الأسلحة النارية، وتنفيذ هجمات في كشمير.

وقال ويلكي: "كان ما يدور في أذهانهم جميعا أنهم في نهاية المطاف، هم وآخرون، سيتم تجنيدهم، ويمكن أن يعودوا إلى المملكة المتحدة كإرهابيين مدربين وذوي خبرة وجاهزين لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد".

هل كان خطرا؟

قال ويلكي سنة 2012 إن خان كان بالغ الخطورة لدرجة أنه حكم عليه بما يسمى بالسجن غير محدد المدة من أجل حماية الناس.

وكان ذلك يعني أنه سيظل بالسجن ما دام يُعتبر خطرا على المجتمع، بينما تقيم اللجنة المعنية بإطلاق السراح المشروط ما إذا كان يستحق الإفراج. لكن في عام 2011 أعلن رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، مراجعة أحكام السجن غير محددة المدة، وتم إلغاؤها في العام التالي.

وبعدما استأنف خان الحكم الصادر بحقه ألغت محكمة استئناف عام 2013 الحكم غير محدد المدة، وأصدرت حكما نهائيا بسجنه 16 عاما، وهو ما يعني إمكانية الإفراج عنه بعد نصف المدة فقط.

وذكر قضاة محكمة الاستئناف آنذاك أن على لجنة إطلاق السراح المشروط تقييم مدى خطورة المدانين قبل إطلاق سراحهم. وقالت اللجنة، اليوم السبت، إنها لم تكن طرفا في إصدار قرار إطلاق سراح خان.

وأضافت "تؤكد لجنة إطلاق السراح المشروط أنها لم تكن طرفا في إطلاق سراح الفرد الذي أعلنت (السلطات) أنه منفذ الهجوم".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيخوض الانتخابات في 12 ديسمبر، إن من الضروري تشديد الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.

وأضاف بعد وقت قصير من الهجوم "من الخطأ أن نسمح لمرتكبي الجرائم الخطرة والمنطوية على عنف بالخروج من السجن مبكرا، ومن المهم جدا وقف هذا الإجراء وتشديد الأحكام على المجرمين الخطرين، وخصوصا الإرهابيين".