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بريطانيا تتوعد الإرهابيين بإصدار عقوبات مشددة
الأحد 01 دجنبر 2019 - 13:55
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيشدد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة والإرهاب، مثل منفذ هجوم جسر لندن الذي قتل شخصين، أول أمس الجمعة، وذلك إذا فاز في الانتخابات العامة التي تجرى الشهر الجاري.
وأضاف زعيم المحافظين لبرنامج "أندرو مار" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الأحد، "سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني قائلا" "أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا .. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية، وسنتخذ إجراءات حياله".