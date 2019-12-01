نواب العراق يقبلون استقالة رئيس مجلس الوزراء

هسبريس ـ مُتابعة

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان المهدي قد قرر الاستقالة بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات في العراق، وسقوط قتلى على أيدي القوات العمومية في شوارع البلاد.

رئيس مجلس الوزراء المستقيل قال، في تصريحات صحافية سابقة، إن الخطوة التي أقدم عليها تروم تهدئة الأزمة وتعني استقالة مجلس الوزراء أيضا.