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نواب العراق يقبلون استقالة رئيس مجلس الوزراء
الأحد 01 دجنبر 2019 - 12:53
وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وكان المهدي قد قرر الاستقالة بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات في العراق، وسقوط قتلى على أيدي القوات العمومية في شوارع البلاد.
رئيس مجلس الوزراء المستقيل قال، في تصريحات صحافية سابقة، إن الخطوة التي أقدم عليها تروم تهدئة الأزمة وتعني استقالة مجلس الوزراء أيضا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - said الأحد 01 دجنبر 2019 - 13:09
ايه ياعراق . لك الله امريكا تنهب نفطك . وشعبك يعاني واين الشيعة الدين هللوا عند قتل صدام
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