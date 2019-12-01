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الرئيسية | خارج الحدود | نواب العراق يقبلون استقالة رئيس مجلس الوزراء

نواب العراق يقبلون استقالة رئيس مجلس الوزراء

نواب العراق يقبلون استقالة رئيس مجلس الوزراء
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 01 دجنبر 2019 - 12:53

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان المهدي قد قرر الاستقالة بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات في العراق، وسقوط قتلى على أيدي القوات العمومية في شوارع البلاد.

رئيس مجلس الوزراء المستقيل قال، في تصريحات صحافية سابقة، إن الخطوة التي أقدم عليها تروم تهدئة الأزمة وتعني استقالة مجلس الوزراء أيضا.

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1 - said الأحد 01 دجنبر 2019 - 13:09
ايه ياعراق . لك الله امريكا تنهب نفطك . وشعبك يعاني واين الشيعة الدين هللوا عند قتل صدام
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