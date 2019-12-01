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كُتّاب وآراء
تونس تنتهي من تهيئة معبر حدودي مع الجزائر
أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الأحد، انتهاء أشغال تهيئة المعبر الحدودي مع الجزائر في ولاية توزر، جنوب غرب البلاد، بكلفة ناهزت 10 ملايين دينار تونسي.
ودشن رئيس الحكومة يوسف الشاهد معبر "حزوة" اليوم، حيث يتوقع أن يستقطب مليونا و800 ألف مسافر في العام.
وقال الشاهد: "سيبدأ التبادل التجاري خلال أسبوع عبر هذا المعبر، وسيخلق دينامية كبيرة في ولاية توزر ومناطق الجنوب بشكل عام، كما ستخلق الفضاءات التجارية في المعبر فرص عمل في المناطق الحدودية".
وأضاف المسؤول نفسه :"سيمنح المعبر حركية للموانئ على السواحل في جرجيس وقابس وصفاقس، ومن المهم أن تكون ظروف الاستقبال على أحسن ما يرام للوافدين الجزائريين".
وتأمل الحكومة من أن تحد الأنشطة الاقتصادية المنظمة بمحيط المعبر من أنشطة التجارة الموازية والتهريب في المناطق الحدودية غربا.
ويعد معبر حزوة ثاني أكبر معبر على الحدود الجزائرية من حيث حركة المسافرين بعد معبر ملولة، الذي يستقطب سنويا نحو مليوني مسافر بمدينة طبرقة بولاية جندوبة شمالا، وكان شهد أيضا في وقت سابق أشغال إعادة تهيئة.