24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)

  2. أخصائيون يبرئون فحم الشيشة من "الموت الأليم" (5.00)

  3. الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)

  4. إنعاش دوزيم (5.00)

  5. "الفراغ السّياسي والاجتماعي" يُطلق عنان تعبيرات احتجاجية شبابية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | زيادة نسبة الأجانب الذين فقدوا حق اللجوء بألمانيا

زيادة نسبة الأجانب الذين فقدوا حق اللجوء بألمانيا

زيادة نسبة الأجانب الذين فقدوا حق اللجوء بألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 01 دجنبر 2019 - 03:40

كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن زيادة عدد الأجانب الذين فقدوا الاعتراف بهم كلاجئين في ألمانيا، إلى أكثر من الضعف، منذ إدخال الإلزام بالمشاركة في فحص وضعية الحماية للاجئين الحاصلين عليها نهاية العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن النسبة وصلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 2.8 بالمئة من إجمالي اللاجئين المعترف بهم ، مقارنة بـ 1.2 بالمئة في عام 2018.

ومنذ تطبيق إلزام المشاركة في عملية فحص وضعية الحماية، يوم 12 دجنبر عام 2018، استدعت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عشرات الآلاف من اللاجئين المعترف بهم من أجل إجراء استجواب شخصي لهم.

وذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية لوكالة "د.ب.أ" أن الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين أرسلت وحدها في النصف الأول من هذا العام نحو 49100 استدعاء لإجراء هذا الاستجواب. وقد تم استجواب إجمالي 28222 لاجئ خلال هذه الفترة.

ونظرا لحدوث الاستدعاء والاستجواب على فترات زمنية متباعدة، لم يمكن استقراء عدد الأجانب الذين انتهكوا الإلزام بالمشاركة. ولم يتم تسجيل ذلك إحصائيا لدى هيئة شؤون اللاجئين، بحسب الوزارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.