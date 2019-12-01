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كُتّاب وآراء
زيادة نسبة الأجانب الذين فقدوا حق اللجوء بألمانيا
كشفت وزارة الداخلية الألمانية عن زيادة عدد الأجانب الذين فقدوا الاعتراف بهم كلاجئين في ألمانيا، إلى أكثر من الضعف، منذ إدخال الإلزام بالمشاركة في فحص وضعية الحماية للاجئين الحاصلين عليها نهاية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن النسبة وصلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 2.8 بالمئة من إجمالي اللاجئين المعترف بهم ، مقارنة بـ 1.2 بالمئة في عام 2018.
ومنذ تطبيق إلزام المشاركة في عملية فحص وضعية الحماية، يوم 12 دجنبر عام 2018، استدعت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عشرات الآلاف من اللاجئين المعترف بهم من أجل إجراء استجواب شخصي لهم.
وذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية لوكالة "د.ب.أ" أن الهيئة الاتحادية لشؤون اللاجئين أرسلت وحدها في النصف الأول من هذا العام نحو 49100 استدعاء لإجراء هذا الاستجواب. وقد تم استجواب إجمالي 28222 لاجئ خلال هذه الفترة.
ونظرا لحدوث الاستدعاء والاستجواب على فترات زمنية متباعدة، لم يمكن استقراء عدد الأجانب الذين انتهكوا الإلزام بالمشاركة. ولم يتم تسجيل ذلك إحصائيا لدى هيئة شؤون اللاجئين، بحسب الوزارة.