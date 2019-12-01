دمشق ترفض اتهامها بعرقلة وضع دستور جديد

هسبريس - إفي

رفضت الحكومة السورية، اليوم الأحد، اتهامات أمريكية لها بمحاولة تعطيل مناقشات اللجنة الدستورية في اجتماعات تشرف عليها الأمم المتحدة في جنيف، عقب انتهاء جولة المحادثات الثانية الرامية لوضع دستور سوري جديد دون إحراز تقدم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر من وزارة الخارجية السورية قوله: "بيان الخارجية الأمريكية حول جلسات لجنة مناقشة الدستور، المنعقدة في جنيف، محاولة من واشنطن للتدخل مجددا في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة".

وتابع المتحدث الذي لم يتم كشف هويته: "أي آراء من الولايات المتحدة، أو غيرها ،لا قيمة لها وولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها؛ وشكله ومضمونه".

وأضاف المصدر أن "هذا الحوار سوري ولا يحق لأي أحد التدخل فيه أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة ،وأن دور الأمم المتحدة، ممثلة بمبعوثها الخاص جير بيدرسون، ينحصر في تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شؤونها فقط".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صرحت، السبت، بأن "النظام السوري لا ينبغي أن يستمر في تعطيل عمل اللجنة الدستورية التي تعمل تحت إشرف الأمم المتحدة".

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية، في 29 من نونبر المنصرم، دون إحراز تقدم عقب خمسة أيام من المحاولات الفاشلة لبيدرسون من أجل التوصل إلى توافق بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين.